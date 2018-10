Umbau bei LafargeHolcim kommt voran - Höhere Kosten dämpfen Gewinnziele

Weitere Suchergebnisse zu "LafargeHolcim":

ZÜRICH (dpa-AFX) - Der Zementriese LafargeHolcim kommt mit seinem Umbau schneller voran als geplant.



Das drückt aber auf die Kosten. Konzernchef Jan Jenisch nahm deshalb seine Gewinnziele für das laufende Jahr etwas zurück, rechnet nun aber mit mehr Umsatz als bisher. Im abgelaufenen dritten Quartal nahm der Konzern auch im Tagesgeschäft an Fahrt auf. Erlöse und das operative Ergebnis stiegen, wie LafargeHolcim am Freitag in Zürich mitteilte.

Demnach nahm der Konzern zwischen Juli und September 7,36 Milliarden Schweizer Franken (rund 6,47 Mrd Euro) ein, knapp 3 Prozent mehr als vor einem Jahr. Der bereinigte Gewinn vor Steuern, Zinsen und Abschreibungen (wiederkehrendes Ebitda) stieg um 5 Prozent auf knapp 1,87 Milliarden Franken.

Der seit September 2017 amtierende Jenisch hatte mit milliardenschweren Abschreibungen und einer neuen Strategie einen Neuanfang bei dem fusionierten Konzern eingeleitet. Nun zeigte er sich laut Mitteilung sehr zufrieden mit den bisherigen Ergebnissen des Sparprogramms. "Wir verfolgen unsere Strategie 2022 weiterhin mit Nachdruck", sagte er.

Im Tagesgeschäft rechnet der Konzern mit einer anhaltend positiven Entwicklung auch für das vierte Quartal, insbesondere dank der anziehenden Nachfrage in Nordamerika und den weiter starken Märkten in Europa. Für das laufende Jahr traut sich LafargeHolcim nun auf vergleichbarer Basis ein Umsatzwachstum von 4 bis 6 Prozent zu, bisher war ein Zuwachs von 3 bis 5 Prozent anvisiert.

Der Anstieg der Kosten bleibe jedoch eine Herausforderung, hieß es. Das bereinigte Ebitda soll im vierten Quartal zwar ebenfalls zulegen, für das Gesamtjahr wird jedoch nun ein Zuwachs von 3 bis 5 Prozent auf vergleichbarer Basis erwartet. Zuvor war Lafarge Holcim von mindestens 5 Prozent Plus ausgegangen./tav/men/jha/