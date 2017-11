"Um mich billig los zu werden" / "Report Mainz": Bisher unbekannte Dokumente aus der Hinterlassenschaft des jüdischen Porsche-Mitgründers Adolf Rosenberger werfen neues Licht auf die Firmenschichte (FOTO)

Mainz (ots) -Der frühere Rennfahrer und Mitgründer der Porsche GmbH, AdolfRosenberger, sah sich im Nationalsozialismus aus dem Unternehmengedrängt, weil er Jude war. Das geht aus Dokumenten aus derHinterlassenschaft Adolf Rosenbergers hervor, die demARD-Politikmagazins "Report Mainz" exklusiv vorliegen. So schrieb erin den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg an seine Anwälte wörtlich:"Es wurde mir vorgehalten, dass ein Wimpel ... als judenreinerBetrieb nicht gegeben würde, solange ich Gesellschafter bin. (...)Ich unterstelle den Herren Porsche und Piëch zumindest keinenpersönlichen Antisemitismus. Wie jedoch bereits geschildert, habensie sich meiner Mitgliedschaft als Jude bedient, um mich billig loszu werden." Die Dokumente werden von der mit Rosenberger befreundetenFamilie Esslinger in Los Angeles aufbewahrt.Damit ist die im September veröffentlichte wissenschaftlicheAufarbeitung der Frühgeschichte von Porsche unvollständig. Dem vomUnternehmen mitfinanzierten und vom Stuttgarter Historiker ProfessorWolfram Pyta erstellten Buch fehlen die von "Report Mainz"recherchierten Dokumente. Damit bleibt ein wichtiger Teil derSichtweise von Adolf Rosenberger unberücksichtigt. Auf die Frage,warum er den Nachlass von Adolf Rosenberger nicht in seinewissenschaftliche Arbeit aufgenommen hatte, antwortet der StuttgarterHistoriker Professor Pyta: "Also ich wäre gerne bereit gewesen, dieseAkten auszuwerten, nur sind mir diese Akten nicht zugänglich gemachtworden und es hat eine Kontaktanbahnung von mir gegeben." Tatsächlichaber kann sich die Verwalterin der Hinterlassenschaft von AdolfRosenberger, Phyllis Esslinger, nur an ein Telefongespräch mit einerMitarbeiterin von Professor Pyta im Januar 2014 erinnern. "Dannfragte mich seine Mitarbeiterin, ob mich der Professor demnächstkontaktieren dürfte - über die Unterlagen und meine Beziehung zuRosenberger. Ich sagte ja und wurde danach nie mehr kontaktiert",sagte sie im Interview mit "Report Mainz".Der jüdische Mitgründer und Mitgesellschafter desKonstruktionsbüros, der Keimzelle der Firma Porsche, trat 1933 alsGeschäftsführer ab und musste 1935 seine Porsche-Geschäftsanteile zumNennwert abgeben. Im Interview mit dem ARD-Politikmagazin "ReportMainz" sagte Pyta: "Adolf Rosenberger war in der Tat der Sponsor. Erwar der Geldbeschaffer. Er war derjenige, der die Flauten, die esimmer wieder gab und gerade am Anfang, ausbügelte." Allerdingsbetonte er dem ARD-Politikmagazin gegenüber: "Ich habe bei meinenForschungen kein einziges Zeugnis gefunden, dass eine antisemitischeEinstellung von einem führenden Mitglied der Porsche GmbH eindeutigbelegen würde."Die Familien Porsche und Piëch teilten auf Anfrage von "ReportMainz" mit, dass sie sich "zu diesen Zitaten nicht äußern" könnten,da sie "über diese Vorgänge nicht mehr wissen" würden, als "Prof.Pyta in seinem Buch" aufgeführt habe. Darüber hinaus sei "dasVerhältnis zwischen der Porsche-Geschäftsleitung und Rosenberger nachAbschluss des finanziellen Vergleichs im September 1950 nichtzerrüttet" gewesen. Die Anwälte Rosenbergers hatten sich inAbwesenheit ihres Mandanten 1950 mit Porsche verglichen. Er erhielt50.000 DM und einen Neuwagen. Adolf Rosenberger beklagte sichgleichwohl noch 1966, ein Jahr vor seinem Tod, über Ferdinand Porschein einem Schreiben an das ZDF: "Von einem alten geschätzten Freundhabe ich ... gehört, dass Dr. Porsche ... - wohl angesteckt - von derdamaligen Zeit - sich antisemitisch über mich geäußert hatte."Zitate gegen Quellenangabe frei.Bei Fragen wenden Sie sich bitte an "Report Mainz", Tel. 06131 92933351 oder -33352.Original-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuell