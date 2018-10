Um Unterstützung bitten und Hilfe annehmen / Stress und Depressionen: Diabetes beeinträchtigt auch das emotionale Wohlbefinden (FOTO)

Mainz (ots) -Diabetes wirkt sich nicht nur auf die körperliche Gesundheit,sondern auch auf das seelische Befinden der Betroffenen aus. Daszeigt die Studie "The Impact of Diabetes On Emotional Well-Being".Dabei handelt es sich um Teilergebnisse der langfristig angelegten,weltweiten DAWN2-Studie, für die mehr als 15.000 Menschen in 17Ländern befragt wurden. Demnach berichtet fast die Hälfte derMenschen mit Diabetes (44,6 Prozent) über eine erhöhtediabetesspezifische emotionale Belastung. Zudem leidetschätzungsweise jeder siebte Diabetiker (13,8 Prozent) an einerDepression.(1) Ein wichtiges Thema also, das von Menschen mitDiabetes und ihrem Umfeld ernstgenommen werden sollte.Und dabei lässt sich Typ 2 Diabetes eigentlich gut behandeln.Patienten müssen dazu jedoch selbst einiges beitragen - zum Beispieleine bewusste Ernährung und ausreichend Bewegung, allein schon um demdurch die Stoffwechselerkrankung deutlich erhöhten Risiko fürHerzinfarkt und Schlaganfall vorzubeugen.(2) Zum nötigenEigenengagement der Betroffenen gehören auch die Bereitschaft zuregelmäßigen Blutzuckermessungen sowie unter Umständen die Einnahmevon Medikamenten. Das alles kann Stress und somit seelische Belastungerzeugen. Die Deutsche Diabetes Gesellschaft (DGG) warnt deshalbsogar vor dem Diabetes-Burnout. Umso wichtiger ist es, dass Menschenmit Diabetes auch auf ihr emotionales Wohlbefinden achten. "Die großeHerausforderung ist, die Balance zwischen einem bewussten Umgang mitder Erkrankung einerseits und eine gewisse psychische Stabilitätunabhängig vom Diabetes andererseits zu finden", sagt JohannaSandner, Leiterin des Ernährungs- und Diabetesteams derUniversitätsmedizin Mainz.Die eigenen Erwartungen realistisch haltenHäufig haben Menschen mit Typ 2 Diabetes Übergewicht. Dieüberflüssigen Pfunde loszuwerden, beeinflusst den Krankheitsverlaufpositiv.(3) Dies kann zum einen durch eine bewusstere Ernährungerreicht werden, zum anderen ist ein höheres Maß an körperlicherAktivität sehr hilfreich. "Wichtig ist jedoch, sich realistischeZiele zu setzen, in Absprache mit Ihrem Arzt kleine Schritte zuerreichen und sich dann langsam zu steigern", empfiehlt JohannaSandner, die auch Lehrassistentin für medizinische Heilberufe an derUniversitätsmedizin Mainz ist.Wer seit Jahren zehn Kilo zu viel auf den Hüften hat, wird diesenicht innerhalb weniger Wochen los. Das heißt, wer zu hoheErwartungen an sich stellt und diese dann nicht erfüllen kann, wirdschnell unzufrieden und verliert die Motivation. "Ich rate Menschenmit Diabetes deshalb, sich an ihren Arzt oder Diabetologen zu wenden,um individuelle Ziele festzulegen. Außerdem kann eineDiabetesschulung helfen, einen Umgang mit der Erkrankung zu finden,der die Therapie bedingten Belastungen im Alltag minimiert", soJohanna Sandner.Andauernde Belastungen nicht auf die leichte Schulter nehmenMachen wir uns nichts vor: Jeder benötigt mal die Hilfe anderer -das gilt besonders für Menschen mit einer chronischen Erkrankung wieTyp 2 Diabetes. "Gerade bei anhaltendem Stress können Betroffene auchmal Angehörige, Freunde oder Kollegen um Unterstützung bitten, umsich selbst zu entlasten", sagt Sandner. Wer immer wieder oderdauerhaft unter den psychischen Belastungen durch Diabetes leidet,sollte darüber mit dem behandelnden Arzt sprechen. Denn die Grenzenzu einer Depression, also zu einer ernstzunehmenden psychischenErkrankung, die behandelt werden muss, sind fließend. "Daher bedürfensolche seelischen Beschwerden von Betroffenen und ihrem Umfeld unsereAufmerksamkeit", sagt die Diabetes-Beraterin.Erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen nicht außer AchtlassenDas Leben mit Diabetes ist belastend - aber dennoch solltenBetroffene versuchen, die mit dem Arzt oder Diabetesberatervereinbarten Therapieziele nicht aus den Augen zu verlieren. Denn dieSchädigungen an den Gefäßen und am Nervensystem gehen mit einemerhöhten Risiko für die Entstehung eines Herzinfarkts oderSchlaganfalls einher.(2) Deshalb sollten Menschen mit Typ 2 Diabetesihre Herzgesundheit stets im Blick haben und darüber auch mit ihremArzt sprechen. Das gilt auch dann, wenn der Betroffene noch keineBeschwerden hat. "Das ist ja das Schwierige bei dieser Erkrankung",sagt Johanna Sandner. "Es entwickeln sich über Jahre unbemerktschwerwiegende Folgeerkrankungen, wenn man seinen Blutzucker nichtbehandelt."Weitere Informationen zum Thema "Diabetes und Herz" gibt es unterwww.novonordisk.de, mehr zur DAWN2-Studie unterwww.dawnstudy.com/dawn2/dawn2-study-results.htmlÜber Novo NordiskNovo Nordisk ist ein globales Unternehmen der Gesundheitsbrancheund durch seine Innovationen seit 95 Jahren führend in derDiabetesversorgung. Diese langjährige Erfahrung und Kompetenz nutzenwir auch, um Betroffene bei der Bewältigung von Adipositas,Hämophilie, Wachstumsstörungen und anderen schwerwiegendenchronischen Erkrankungen zu unterstützen. Novo Nordisk beschäftigtderzeit rund 43.100 Menschen in 79 Ländern. Die Produkte desUnternehmens mit Hauptsitz in Dänemark werden in über 170 Ländernvertrieben. Weitere Informationen unter www.novonordisk.de.Über Changing DiabetesChanging Diabetes® - Diabetes verändern - ist die Antwort von NovoNordisk auf die globale Herausforderung durch Diabetes. Seit 95Jahren verändern wir Diabetes, indem wir immer besserebiopharmazeutische Arzneimittel erforschen, entwickeln undherstellen. Wir machen sie Menschen mit Diabetes weltweit zugänglich.Aber wir wissen auch, dass es mehr braucht als Medikamente: MehrAufklärung, frühere Diagnosen und den Zugang zu einer gutenVersorgung. Mehr Menschen mit Diabetes sollen ein Leben mit sowenigen Einschränkungen wie möglich führen können. In Zusammenarbeitmit vielen Partnern treiben wir diese Veränderungen voran, in derfesten Überzeugung, dass wir gemeinsam Diabetes besiegen können.Erfahren Sie mehr unter www.changingdiabetes.de und diskutieren Siemit unter #changingdiabetesLiteratur(1) Nicolucci A, et al. Diabetes Attitudes, Wishes and Needs secondstudy (DAWN2): Cross-national benchmarking of diabetes-relatedpsychosocial outcomes for people with diabetes. Diabet Med2013;30:767-777. Online verfügbar unter http://ots.de/9pDVut (zuletztabgerufen am 10.10.2018)(2) Rathmann et al. Type 2 diabetes: prevalence and relevance ofgenetic and acquired factors for its prediction. Dtsch Arztebl Int2013;110(19):331-7. Online verfügbar unter:http://www.aerzteblatt.de/archiv/138136(e6e6. (zuletzt abgerufen am10.10.2018)(3) Diabetes Ratgeber. Abnehmen bei Typ-2-Diabetes. Online verfügbarunter: http://www.diabetes-ratgeber.net/Abnehmen (zuletzt abgerufenam 10.10.2018)