Um des Lernens Willen oder Selbstgesteuertes Lernen im Campusportal der freenet Group - eLearning Award 2022 für time4you und freenet verliehen

Weitere Suchergebnisse zu "Freenet":

Finanztrends Video zu Freenet



mehr >

Karlsruhe/Hamburg (ots) -Der IBT® SERVER und time4you dürfen in 2022 gleich die nächste Auszeichnung entgegennehmen. Aus den über 300 Einreichungen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz prämierte die Jury des eLearning Journals für 2022 innovative Projekte mit Vorzeigecharakter in über 50 Kategorien. Der eLearning Award 2022 in der Kategorie Lernmanagementsystem(LMS)-Einführung ging diesmal an die time4you und die freenet Group.Franziska Mell, Teamleiterin Weiterentwicklung und Digitales Lernen bei der freenet Group und Dr. Hartwig Holzapfel, Mitglied der Geschäftsleitung bei time4you freuen sich über die Auszeichnung und stellen fest: "Der Award ist eine Anerkennung der strategischen Ausrichtung von Lernen im Unternehmen bei der freenet Group. Wir haben gemeinsam mit der time4you GmbH eine exzellente Entwicklung und Umsetzung eines Campusportales der neuesten Generation realisiert", so Franziska Mell, freenet Group.Dr. Hartwig Holzapfel, time4you GmbH, ergänzt: "Für den Kunden war eine Lösung wichtig, die modern und attraktiv für die Anwenderinnen und Anwender ist und den eigenen Spirit von freenet transportiert. Das Ziel haben wir erreicht, indem wir gemeinsam im Projekt die Vorstellungen besprochen und in das System mit kundenspezifischen Anpassungen und eigens für die freenet erarbeiteten Funktionen integriert haben. Im Ergebnis zeigt das System das moderne Erscheinungsbild des IBT SERVER sowie aufbauend auf einem hohen Anteil Standardsystem-Funktionen eine einzigartige Lösung, die für die Lernenden als transparente, einfach zugängliche und zentrale Anlaufstelle für die Personalentwicklung alle Wünsche erfüllt. "Seit dem GoLive am 25.3.2020, mitten in der Pandemie, konnte bei der freenet Group innerhalb weniger Tage nahezu komplett auf E-Learnings und Webinare umgestiegen werden. Das Besondere am Campusportal der freenet Group ist, dass keine Pflichtschulungen angeboten werden. Auf Basis der IBT SERVER Software finden Angebote für das Management ebenso wie für die gesamt 2.000 Mitarbeitenden statt.Bei der freenet sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter davon begeistert, dass jeder ein großes, frei verfügbares Portfolio zur Verfügung hat. Man kann stöbern und auch einfach ausprobieren. Zudem fließt das Userfeedback (Sternchenbewertung, Feedbackbogen mit Wunschthemen) auch in die Gestaltung des zukünftigen Angebots ein. Durch den Abgleich mit den "User Stories" konnten im Projektprozess implizit alle Stakeholder die das System direkt nutzen, inklusive des Betriebsrates, von Anfang an involviert werden. Die agile Vorgehensweise bei der Weiterentwicklung hat sich bewährt, denn so können die Schwerpunkte immer neu an der Realität und Prioritäten ausgerichtet werden. Die optimale Abbildung der organisationalen Datenstrukturen und umfassende Schnittstelle zur möglichst autonomen Anbindung an die IT-Systeme stand ebenfalls im Fokus, damit für die Lernenden keine technische Hemmschwelle bestehen.Bei der Lernplattform der freenet Group wurde Digitales Lernen im Unternehmen auf das nächste Level gehoben, so die Einschätzung der Jury des e-Learning Journals.Langfassung und Bildmaterial unter www.time4you.de/pressemeldungenZum Award (https://www.elearning-journal.com/2022/02/22/kategorie-lms-einfuehrung/)Über die freenet GroupAls Digital-Lifestyle-Provider ist die freenet Group der größte netzunabhängige Anbieter von Mobilfunkleistungen in Deutschland. Daneben etabliert sie sich im Bereich Digital Lifestyle zunehmend als Anbieter internetbasierter Anwendungen für private Kunden. Mit über 4000 Mitarbeitenden betrachtet das Unternehmen die persönliche Entwicklung jedes Einzelnen als wichtigen Faktor für die Zukunft und eine essentielle Aufgabe für Mitarbeitende und Führungskräfte. Infos: www.freenet-group.deÜber die time4you GmbHDie time4you GmbH communication & learning gehört im deutschsprachigen Raum (D/A/CH) zu den führenden Anbietern von Software und Dienstleistungen für digitale Lernlösungen, Personalentwicklung und Weiterbildung. Das innovative Karlsruher Unternehmen bietet seinen nationalen und internationalen Mittelstands- und Konzernkunden sowie Öffentlichen Einrichtungen, Schulen und Bildungsanbietern maßgeschneiderte schlüsselfertige High-End- und Ready-to-Go-Lösungen auf Basis der IBT® SERVER-Software. Jix ergänzt als KI-Lösung für Conversational Learning das Produktportfolio. Intelligente digitale Assistenten, dialoggestützte Lernspiele, Interactive-Fiction und Lernbots sind Anwendungen, die mit Hilfe von Jix erstellt werden. Unternehmen und Organisationen wie zum Beispiel Deutsche Telekom AG, Raiffeisenlandesbanken Oberösterreich, Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, Landeshauptstadt Düsseldorf, Dr. Pfleger Arzneimittel, KfH Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation e.V., FEV Group, R+V-Versicherung, Sparkassenstiftung, Globetrotter AG, Gothaer Versicherung und viele mehr nutzen seit Jahren die Softwarelösungen und Expertise der time4you GmbH. Realisiert werden Lern- und Informationsportale im Intranet und Internet, Social-Learning-Plattformen, Produkttrainings, digitale Lernangebote, Chatbots für Support und Marketing, Lernbots, Zertifizierung und Assessment, Lösungen für Talentmanagement, Seminarverwaltung und Lernmanagement. time4you zählt zu den forschenden Unternehmen in Deutschland und ist Mitglied im BITKOM e.V., im didacta-Verband sowie bei der European Association for Training Organisations e.V. (EATO).Informationen: http://www.time4you.de, http://www.jix.aiPRESSEKONTAKT D/A/CH:Mail: press@time4you.de, Tel. 030-201 88 565Original-Content von: time4you GmbH, übermittelt durch news aktuell