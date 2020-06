Um Leben und Tod: Aus dem Inneren einer Corona-Klinik

Hamburg (ots) - GEO Online bringt bewegende Reportage über den Alltag im Bonner Universitätsklinikum während COVID-19In der Corona-Krise herrscht in deutschen Kliniken der Ausnahmezustand. So auch im Universitätsklinikum Bonn. Bis zur Erschöpfung ringt hier ein Team mit dem Virus, das die Welt verändert hat. GEO-Redakteurin Vivian Pasquet und Fotograf Daniel Etter begleiteten über viele Wochen den Alltag im Inneren dieses Apparats, in dem es um Leben und Tod geht.Die bewegende Reportage schildert hautnah den Kampf der Ärzte- und Pflegeteams um jeden einzelnen Patienten. Sie beschreibt die komplexe Maschinerie der künstlichen Beatmung, die minutiöse Erarbeitung von Notfallplänen oder wie sich 1000 Abstriche pro Tag durchführen und auf COVID-19 testen lassen. Und sie zeigt die menschlichen Schicksale, die hinter jedem Erkrankten stehen und mit welchem Einsatz sich ÄrztInnen, Intensiv-Pfleger und eine Seelsorgerin um sie und ihre Angehörigen kümmern.Die GEO-Reportage "Den Feind im Nacken" ist ab sofort unter http://www.geo.de/ online abrufbarPressekontakt:Isabelle HaeslerPR/Kommunikation GEOTelefon +49 (0) 40 / 37 03 - 37 06E-Mail haesler.isabelle@guj.deOnline http://www.geo.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7861/4633127OTS: Gruner+Jahr, GEOOriginal-Content von: Gruner+Jahr, GEO, übermittelt durch news aktuell