Um die Anforderungen für die Nasdaq-Notierung zu erfüllen, verkündet Versus Systems Reverse Stock Split von 1-für-16

Quelle: IRW Press

LOS ANGELES, USA – 10. Dezember 2020 – Um die Anforderungen für die Notierung an der Nasdaq zu erfüllen, verkündete Versus Systems Inc. (“Versus” oder das “Unternehmen”) (CSE:VS) (OTCQB:VRSSF) (FRANKFURT:BMVA), dass sein Board of Directors einem Reverse Split seiner Stammaktien im Verhältnis 1-für-16 zugestimmt hat (die “Konsolidierung”), der zum Handelsschluss am 14. Dezember 2020 wirksam wird.

