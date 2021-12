Um 40%! Paypals Funktion, “jetzt kaufen, später bezahlen” wird zum Renner am Black Friday

Das Volumen der PayPal Holdings Inc.(NASDAQ:PYPL) auf der “Jetzt kaufen, später bezahlen”-Plattform ist an diesem Black Friday im Vergleich zum Vorjahr um das Fünffache gestiegen, da der Zahlungsriese an Zugkraft gewonnen hat, wie Reuters berichtet.

Der Schwarze Freitag ist der inoffizielle Einkaufstag Ende November, einen Tag nach dem US-Feiertag Thanksgiving. PayPal startete seine “Buy in 4”-Plattform im August 2020. Über 9 Millionen Nutzer ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!