Ulusal TV Newsroom: Amerikanische Pläne in Kasachstan und der Ukraine zielen auch auf die Türkei

Istanbul (ots/PRNewswire) -Die internationale Politik, die Proteste in Kasachstan und die Spannungen zwischen der Ukraine und Russland wurden im türkischen National Ulusal TV News Room Programm (https://aydinlik.com.tr/haber/kazakistan-ve-ukrayna-daki-amerikan-planlari-turkiye-yi-de-hedef-aliyor-271964-2) vom ehemaligen Leiter des Generalstabsnachrichtendienstes, Generalleutnant a.D. Istinye und Koordinator der Universität GÜVSAM, Ismail Hakki Pekin, dem außerordentlichen Professor der Universität Gaziantep, Ali Fuat Gökçe, dem Vizepräsidenten der Vatan Partei, Serdar Skopjelu, und Professor Dr. Mehmet Perinçek diskutiert.Ismail Hakki Pekin kommentierte die Proteste in Kasachstan mit den Worten, dass ähnliche Veranstaltungen auch in anderen Ländern der Region stattfinden werden, z. B. in Usbekistan, Tadschikistan und Afghanistan. „Es gab einen gegenseitigen Machttest. Kasachstan ist meiner Meinung nach das wichtigste Land in Zentralasien. Wir dürfen uns nicht wundern, wenn russische U-Boote, die Boden-Boden-Raketen abfeuern können, durch Venezuela und Kuba fahren."Dr. Ali Fuat Gökçe gab ebenfalls wichtige Einschätzungen zu den Ereignissen in Kasachstan ab: „Die weit verbreitete Gewalt innerhalb eines Tages lässt vermuten, dass sie im Voraus vorbereitet wurde." Er fügte hinzu, dass Kasachstan logischerweise versuchte, die Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit, der es seit 1992 angehört, um Hilfe zu bitten, um die Schäden und Opfer zu minimieren.Serdar Skopjelu stimmte dem zu und sagte: „Zuallererst muss der Feind identifiziert und der Täter gefunden werden. Das Verbrechen liegt auf der Hand: 16 Polizeibeamte wurden getötet, enthauptet, Tausende verletzt und 3 Milliarden Dollar verloren. Wäre dieser Putschversuch erfolgreich gewesen, hätte es weitaus größere Verluste gegeben. In einem solchen Fall ist das Verbrechen offensichtlich, aber der Täter bleibt verborgen. Es ist sehr wichtig, die Bedrohung in der kommenden Zeit richtig zu erkennen, genau zu bestimmen, woher die Bedrohung für die Türkei und unsere Nachbarn kommt, sie richtig zu verstehen und klare Aussagen zu machen."Fügte Skopjelu hinzu: „Nicht nur Kasachstan war das Ziel, sondern alle asiatischen und eurasischen Kräfte. Der Putschversuch in Kasachstan richtete sich auch gegen die Türkei" Seine Meinung wurde durch die Analyse von Color-Revolution-Szenarien und Daten über ausländische NRO, die in Kasachstan aktiv sind, gestützt. „Kasachstan ist ein wichtiger Staat, er dient als Brücke. Sowohl ein Mitglied der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit, ein Mitglied der Organisation Türkischer Staaten, ein Mitglied der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit als auch die Idee der eurasischen Integration wurden von Herrn Nasarbajew nachdrücklich befürwortet. Ein Angriff auf Kasachstan ist auch ein Angriff auf Eurasien und die Türkei", sagte er.Dr. Mehmet Perinçek wies auch darauf hin, dass die Vereinigten Staaten eine schwere Niederlage in Afghanistan erlitten haben, wo sie gezwungen waren, ihre Sachen zu packen und zu fliehen, was ihrer Politik und ihren Projekten in Zentralasien schwer geschadet hat. Gleichzeitig nimmt die regionale Integration in Asien zu: von der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit bis zur Organisation der türkischen Staaten, von der Organisation des Vertrags über kollektive Sicherheit bis zur Eurasischen Wirtschaftsunion, von der 3+3-Plattform im Südkaukasus. „All dies war ein bedeutender Schlag gegen die Pläne der USA, die Türkei, Russland und China einzukreisen. Wenn man Kasachstan aus den Kooperationsorganisationen ausschließt, legt man alle diese internationalen Organisationen lahm"Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1729170/Ulusal_TV.jpg