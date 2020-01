Ultraschall Berlin - Festival für neue Musik 2020: Festivalstart am 15.01. im Großen Sendesaal des rbb

Berlin (ots) - 15. bis 19. Januar 2020"Ultraschall Berlin 2020 - Festival für neue Musik" startet am Mittwoch, 15.Januar um 20.00 Uhr im Großen Sendesaal des rbb mit dem DeutschenSymphonie-Orchester Berlin unter der Leitung von Marc Albrecht in seine 22.Saison. Solistin des Konzertes ist Carolin Widmann im 2. Violinkonzert, das ihrBruder Jörg Widmann für sie komponiert hat. Zuvor ist das Orchesterwerk glut desSchweizer Komponisten Dieter Amman zu hören sowie dropped.drowned für großesOrchester und Zuspiel von Sarah Nemtsov, die sich im Rahmen des Festivals mitdrei weiteren Werken in unterschiedlichen Konstellationen präsentiert. Bis zumSonntag, 19. Januar, sind in den Konzerten des von rbbKultur und DeutschlandfunkKultur gemeinsam veranstalteten Festivals insgesamt 20 Ur- und Erstaufführungenzu erleben. Die Festivalkonzerte werden von zahlreichen Künstlergesprächenbegleitet und in den Programmen von rbbKultur und Deutschlandfunk Kulturausgestrahlt.Neue Werke, neue Perspektiven, neue DimensionenUltraschall Berlin kombiniert in seinen Konzerten neue Kompositionen mit Werkender jüngeren Vergangenheit, die auf diese Weise in aktuellem Kontext neubeleuchtet werden, und eröffnet damit neue Perspektiven auf zentrale Strömungenund wesentliche Entwicklungen der aktuellen Musikszene. Spannend wird es zudem,wenn Musik um eine Dimension erweitert wird und auf Szene und Leinwand trifft:Kaj Duncan David und Thomas Fiedler mit Kommando Himmelfahrt setzen sich inihrem elektronischen Musiktheater "Also sprach Golem" mit KünstlicherIntelligenz auseinander. Und Sarah Nemtsov korrespondiert in ihrem neuen Werk"Mountain & Maiden" mit einem neuen Stummfilm von Shmuel Hoffman und Anton vonHeiseler.Mit dabei sind unterschiedlichste Ensembleformationen wie das Trio Accanto oderdas Black Page Orchestra sowie ungewöhnliche Kombinationen wie das MinguetQuartett mit dem Blockflötisten Jeremias Schwarzer oder das Trio POING mit derSängerin und Komponistin Maja Ratkje. Neben dem Deutschen Symphonie-OrchesterBerlin, das im Abschlusskonzert unter Johannes Kalitzke ein zweites Mal zuerleben ist, ist auch das Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin unter Brad Lubmanwieder mit dabei.UltraschallReporter und auf SendungEine feste Institution des Festivals sind mittlerweile die UltraschallReporter,Schüler und Studierende im Alter von 15 bis 24 Jahren, die auch in diesem Jahrvon ihren Proben- und Konzerteindrücken berichten. Sämtliche Konzerte desFestivals werden im Radio übertragen, im Deutschlandfunk Kultur oft live oderunmittelbar im Anschluss an das Festival, auf rbbKultur in den Monaten Februarbis April.Programm und Vorverkauf onlineDas Programm von "Ultraschall Berlin 2020 - Festival für neue Musik" ist unterultraschallberlin.de vollständig online. Hier finden Sie auch sämtlicheInformationen zu den Ticketpreisen und Verkaufsstellen. Das gedruckte Programmsenden wir Ihnen gerne auf Anfrage zu.Die Veranstaltungen von Ultraschall Berlin finden im Haus des Rundfunks, imRadialsystem V, im Heimathafen und erstmals in der Akademie der Künste imHanseatenweg statt.Pressekontakt:Ulrike Herrrbb Presse und InformationT: 030-97993 12115E: ulrike.herr@rbb-online.deStefan StahnkeWorte über MusikT: 030-3478 1984E: st@worteuebermusik.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/51580/4490444OTS: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell