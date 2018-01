Ultraschall Berlin 2018 - Festival für neue Musik: Einladung zum Pressefrühstück am 11. Januar / Barenboim-Said Akademie, im Hause des Pierre Boulez Saals, Französische Straße 33d, 10117 Berlin

Berlin (ots) - Kulturradio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)und Deutschlandfunk Kultur veranstalten vom 17. bis zum 21. Januar2018 zum 20. Mal "Ultraschall Berlin". Das Festival für neue Musikbildet in unterschiedlichsten Konzerten wesentliche Entwicklungen derzeitgenössischen Musik exemplarisch ab, setzt Komponistinnen undInterpreten in Beziehung zueinander und präsentiert aktuelle Werke inMaßstäbe setzenden Aufführungen.Im Rahmen eines Pressefrühstücks möchten wir Sie über diesenFestivaljahrgang informieren und über die Hintergründe und Detailsdes Programms mit Ihnen ins Gespräch kommen:Pressefrühstückam Donnerstag, 11. Januar 2018, um 11.00 Uhr in der Barenboim-SaidAkademie (Mozart Auditorium) im Hause des Pierre Boulez SaalsFranzösische Straße 33d, 10117 BerlinAls Gesprächspartner stehen Ihnen zur Verfügung: die Leiter desFestivals Andreas Göbel (Kulturradio vom rbb) und Rainer PöllmannDeutschlandfunk Kultur) sowie die Komponistin Isabel Mundry und dieSaxophonistin Ruth Velten vom Ensemble LUX:NM.Bitte teilen Sie uns bis Dienstag, 9. Januar 2018 mit, ob Sie amPressefrühstück teilnehmen werden.Weitere Informationen unter: http://rbburl.de/1eaPressekontakt:rbb Presse & InformationAnke FallböhmerE-Mail: rbb-presseteam@rbb-online.de, Telefon: (030) 97 99 3 - 12 100Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell