"Ultras - wem gehört der Fußball?": die Erstausstrahlung der Sky Sport Dokumentation am Dienstagabend

Unterföhring (ots) -- Der einstündigen Film von Autor Klaus Fiedler am Dienstag direktim Anschluss an die Live-Übertragung des Champions-League-HalbfinalsFC Liverpool - AS Rom um 23.45 Uhr auf Sky Sport 1 HD- Unter anderem kommen Martin Kind (Hannover 96), Hendrik GroßeLefert (DFB), Ansgar Schwenken (DFL), Mecklenburg-VorpommernsInnenminister Lorenz Caffier sowie Vertreter von Fanprojekten undEinsatzleiter der Polizei zu Wort- Neben zahlreichen Wiederholungen an den Folgetagen ist dieDokumentation auch auf Sky Go abrufbarDie Ultraszene im Fußball wird in der Öffentlichkeit seit Jahrenganz unterschiedlich betrachtet: Für die einen sind Ultras die wahrenFans, die ihre Mannschaft bedingungslos unterstützen, andereverbinden sie vor allem mit dem Abbrennen illegaler Feuerwerkskörper,wütenden Protesten und Randale in- und außerhalb der Stadien. ImRahmen der Reihe "Insider - Die Sky Sport Dokumentation" taucht AutorKlaus Fiedler zum mittlerweile dritten Mal in die für vieleverschlossene Welt dieser aktiven Fanszenen ein. Die Erstausstrahlungvon "Ultras - wem gehört der Fußball?" ist am Dienstag ab 23.45 Uhrauf Sky Sport 1 HD zu sehen.Dieses Mal steht vor allem der Kampf der Ultras um aktiveMitbestimmung im Mittelpunkt, der insbesondere in Bezug auf diederzeitigen Diskussionen um die "50+1-Regel", aber auch in denProtesten gegen die Montagsspiele in der Bundesliga ihren Ausdruckfindet. Auf der anderen Seite machten Vereine und Verbände in derjüngsten Vergangenheit mitunter überraschende Zugeständnisse.An welchen Stellen fruchtet dieser Austausch, in welchen Belangenstehen die Ultras den Vereinen und dem Verband unversöhnlichgegenüber? Unter dieser Fragestellung begab sich Klaus Fiedler aufSpurensuche in Hannover und Köln: Bei beiden Klubs sind die Gräbenzwischen aktiven Fans und Verein so tief wie nie. Während in Hannoverder Streit zwischen Präsident und Mäzen Martin Kind und den Ultrasimmer wieder eskaliert, sind es in Köln radikalisierte Gruppen undHooligans, die eine sinnvolle Kooperation zwischen Ultras und Kluberschweren. Außerdem war er in Rostock, wo sich der FC Hansa miteiner der problematischsten Fanszenen des Landes zu arrangieren hat.Im Rahmen der einstündigen Dokumentation kommen anderem kommenMartin Kind (Hannover 96), Hendrik Große Lefert (DFB), AnsgarSchwenken (DFL), Mecklenburg-Vorpommerns Innenminister Lorenz Caffiersowie zu Wort. Darüber hinaus äußern sich auch Vertreter vonFanprojekten und Einsatzleiter der Polizei.Weitere Informationen sowie ein Interview mit Klaus Fiedler sindauf sky.de abrufbar.Erstausstrahlung am Dienstagabend nach FC Liverpool - AS Rom DieErstausstrahlung von "Ultras - wem gehört der Fußball?" findet amDienstagabend direkt im Anschluss an die Live-Übertragung desChampions-League-Halbfinals zwischen dem FC Liverpool und dem AS Romum 23.45 Uhr auf Sky Sport 1 HD statt. Neben zahlreichenWiederholungen an den Folgetagen ist die Dokumentation auch auf SkyGo abrufbar.Bereits zwei Mal zuvor hat sich Klaus Fiedler für Sky dem Phänomen"Ultras" gewidmet. Vor fünf Jahren stellte er im gleichnamigen Filmmit dem Blick von außen und Aussagen von Mitgliedern die Ultraszenein Deutschland vor. Vor eineinhalb Jahren berichtete er in "Ultrasunter Druck" über den wachsenden Einfluss rechtsextremerGruppierungen in den Fankurven in Deutschland.