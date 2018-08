Mainz (ots) -Schimpansen auf Beutezug gegen Paviane, Präriehunden im Kampfgegen eine Klapperschlange und Pinguine in der rauhen Antarktis: Mitultrarealistischen Tierrobotern nimmt die neue Folge der ZDF-"TerraX"-Dokumentation "Spione im Tierreich" am Sonntag, 19. August 2018,19.30 Uhr, wieder hautnah am Leben wilder Tiere teil. Die mitMinikameras ausgestatteten Tierroboter - sogenannte Animatroniks -werden unter Wildtieren platziert und imitieren deren Aussehen, Duftund Verhalten so genau, dass sie von den meisten "Artgenossen"akzeptiert werden. Durch diese außergewöhnlichen Kameraperspektivenkommen die Zuschauer den Wildtieren so nah wie nie zuvor.In der dritten Folge der Reihe "Spione im Tierreich" dokumentierendie "Undercover-Artgenossen" wieder verschiedene Verhaltensmuster derTiere wie das clevere Vorgehen der Erdmännchen Afrikas gegen einevermeintliche Kobra oder den spektakulären Täuschungstanz einerStraußenmutter. Durch lebendig erscheinende Reiher- undSchildkröten-Imitate, die sich zwischen den Beinen einerElefantenherde bewegen, können die Zuschauer beobachten, wie dieRüsseltiere ihre Jungen gegen angreifende Wildhunde in Schutz nehmen,die ihrerseits die Dickhäuter von den unterirdischen Bauten mit denHundewelpen fernhalten wollen. Und ein als Käfermade getarnterAnimatronik zeigt den raffinierten Werkzeuggebrauch einerNeukaledonienkrähe bei der Nahrungssuche.Das ZDF zeigt mit "Terra X: Spione im Tierreich" die besten undüberraschendsten Storys des BBC-Vierteilers "Spy in the Wild" vonJohn Downer. Die neue Folge "Terra X: Spione im Tierreich" ist wiedervorab ab Samstag, 18. August 2018, in der ZDFmediathek unterhttp://terra-x.zdf.de abrufbar.https://presseportal.zdf.de/pm/terra-x-spione-im-tierreich-3/http://terra-x.zdf.dehttp://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartnerin: Magda Huthmann, Telefon: 06131 - 70-12149;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/terraxPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell