Mainz (ots) -Die zweiteilige Dokumentation "Terra X: Spione im Tierreich"wartet im ZDF am Montag, 1. Januar 2018, 19.15 Uhr, und am Sonntag,7. Januar, 19.30 Uhr, mit einer außergewöhnlichen Filmtechnik auf:Mehr als 30 ultrarealistische Tierroboter, ausgestattet mitMini-Kameras, werden bei Wildtieren ausgesetzt. Die technischenWunderwerke imitieren Aussehen, Duft und Verhalten der Tiere sogenau, dass sie von diesen zumeist akzeptiert werden. So kommen dieKameras den Wildtieren hautnah. Durch diese außergewöhnlichenKameraperspektiven finden sich die Zuschauer mitten in Rudeln, Herdenoder Familien wieder und erleben Erstaunliches aus dem "Privatleben"der wilden Zeitgenossen. Die Dokumentation erklärt auch die innereAnatomie der Roboter.In der ersten Folge am Montag, 1. Januar 2018, 19.15 Uhr, geht esum "Große Gefühle". Die Zuschauer erleben aus Sicht eines"Undercover-Welpen"-Roboters bei afrikanischen Wildhunden liebevolleSchmusestunden, aber auch Bedrohliches bei Angriffen von Löwen. Ausdem Blickwinkel von künstlichen Krokodilbabys schauen die Zuschauereiner Panzerechse zwischen den Zähnen aus dem Maul, die alsfürsorgliche Mutter den vermeintlichen Nachwuchs ins Wasser trägt.Und aus der Perspektive von lebendig scheinenden Reiher- undSchildkröten-Imitaten können die Zuschauer zwischen den Beinen einerElefantenherde hingebungsvolle Zuwendung von Mutter, Tanten undCousinen zu einem neugeborenen Elefanten beobachten.In der zweiten Folge, "Schlaue Köpfe", am Sonntag, 7. Januar 2018,19.30 Uhr, muss man bei einem "Fake-Orang" zweimal hinschauen, um ihnals Roboter zu erkennen. Er beobachtet lebendige Orang-Utans beimNachahmen menschlicher Tätigkeiten wie dem Gebrauch von Seife oderdem Zersägen von Holz. Mit Kameras präparierte Fische nehmen auf, wiesie selbst von Fregattvögeln gejagt und geschnappt werden, währendein fliegendes Tropikvogel-Double die Fischräuber aus der Luft filmt.Und ein künstliches Affenkind ist Zeuge bei Schwimmunterricht undTurmspringen von Rhesus-Makaken.Das ZDF zeigt mit "Terra X: Spione im Tierreich" die besten undüberraschendsten Storys des BBC-Vierteilers "Spy in the Wild" vonJohn Downer. In dem ZDF-Zweiteiler sind auch einige Passagen aus demMaking-of-Film "Meet the Spies" zu sehen. Drei zusätzliche Outtakesstehen sendungsbegleitend als Clips online in der ZDFmediathek unterhttp://terra-x.zdf.de zur Verfügung.