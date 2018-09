Ultramarathon mit MS: Claudia Wittfoth zeigt, dass es geht (FOTO)

Darmstadt (ots) -- Die Geschichte von MS-Patientin Claudia Wittfoth gibt es jetztauf www.leben-mit-ms.de- Die 47-Jährige bestreitet trotz ihrer Erkrankung Marathons- Die Läuferin möchte anderen Betroffenen Mut machen, trotz ihrerErkrankung aktiv zu seinMerck, ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen,veröffentlicht auf seinem Portal www.leben-mit-ms.de regelmäßigGeschichten von Menschen mit Multiple Sklerose wie die von ClaudiaWittfoth. Die Wahl-Essenerin erhielt im Jahr 2009 die Diagnose MS -ein Befund der Claudia Wittfoth schwer traf. Doch von Anfang an gingsie offen mit ihrer Erkrankung um.Das Leben lebenClaudia Wittfoth startete nach drei schnell hintereinanderfolgenden Schüben eine Basistherapie. Seitdem ist sie schubfrei. Abund zu spürt sie die MS aber trotzdem, zum Beispiel in Form vonKonzentrationsproblemen und Schwindel. Beschweren möchte sich dieKommunikationswissenschaftlerin aber nicht. Denn sie weiß, dass esnicht selbstverständlich ist, dass sie ihr Leben so führen kann.Insbesondere das Laufen und Reisen helfen ihr, das Leben weiterhin zugenießen.Laufen als TherapieClaudia Wittfoth ging schon immer gerne joggen. Doch erst durchihre MS-Erkrankung lief sie weitere Strecken. So nimmt sie heute anMarathons und sogar Ultramarathons teil. Dabei lernt sie immer wiederviele neue Menschen kennen, die ihr Leben bereichern und ihr denAnsporn geben, das Leben zu leben - auch mit MS. Die vollständigeGeschichte von Claudia Wittfoth finden Sie auf www.leben-mit-ms.de .Weitere Informationen zu MS und dem Serviceangebot von Merck imInternet:Website: www.leben-mit-ms.deFacebook: www.facebook.com/MSLebenYoutube: www.youtube.com/user/LebenmitMSAnmeldung für den "Leben mit MS"-Newsletter:www.leben-mit-ms.de/#staying-up-to-dateÜber Multiple SkleroseMultiple Sklerose (MS) ist eine chronisch-entzündliche Erkrankungdes zentralen Nervensystems und die häufigste, nicht-traumatische, zuBeeinträchtigungen führende neurologische Erkrankung bei jungenErwachsenen. Schätzungen zufolge sind weltweit circa 2,3 MillionenMenschen an MS erkrankt. Die Symptome können unterschiedlich sein,wobei vor allem Sehstörungen, Taubheit oder Kribbeln in denGliedmaßen sowie Kraftlosigkeit und Koordinationsprobleme auftreten.Am weitesten verbreitet ist die schubförmig verlaufende MS.Ausgewählte Pressemeldungen von Merck werden zeitgleich mit derPublikation im Internet auch per E-Mail versendet: Nutzen Sie dieWeb-Adresse www.merckgroup.com/newsabo, um sich online zuregistrieren, die getroffene Auswahl zu ändern oder den Servicewieder zu kündigen.Hier erfahren Sie mehr zum Thema Multiple Sklerose:www.leben-mit-ms.de/multiple-skleroseÜber MerckMerck ist ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmenin den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials.Rund 53.000 Mitarbeiter arbeiten daran, Technologienweiterzuentwickeln, die das Leben bereichern - vonbiopharmazeutischen Therapien zur Behandlung von Krebs oder MultiplerSklerose über wegweisende Systeme für die wissenschaftliche Forschungund Produktion bis hin zu Flüssigkristallen für Smartphones oderLCD-Fernseher. 2017 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatzvon 15,3 Milliarden Euro.Gegründet 1668 ist Merck das älteste pharmazeutisch-chemischeUnternehmen der Welt. Die Gründerfamilie ist bis heuteMehrheitseigentümerin des börsennotierten Konzerns. Merck mit Sitz inDarmstadt besitzt die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck.Einzige Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo das Unternehmen als EMDSerono, MilliporeSigma und EMD Performance Materials auftritt.Weitere Informationen finden Sie unter www.merckgroup.com .Pressekontakt:Leitung Kommunikation Deutschland:Dr. Brigitte Hanke, Telefon: 06151 6285-511Inhaltlich verantwortlich:Dr. Stefan Granzer, Senior PR/e-Media ManagerTelefon: 06151 6285-514E-Mail: stefan.granzer@merckgroup.comOriginal-Content von: Merck Healthcare, übermittelt durch news aktuell