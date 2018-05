Ultrafabrics® eröffnet während der Clerkenwell Design Week seinen ersten internationalen Showroom

Der neue Showroom in Großbritannien wird ein kreativer Anlaufpunktfür Kunden und Designer aus aller Welt sein.New York (ots/PRNewswire) - Ultrafabrics®, ein Herstellerintelligenter tierproduktfreier Hochleistungsstoffe, eröffnet im Mai2018 im Londoner Bezirk Clerkenwell seinen ersten internationalenShowroom. Clerkenwell ist ein bedeutendes Zentrum für Innovation undDesign in Großbritannien, Europa und weltweit.Der Ultrafabrics-Showroom wird ein innovativer, einbeziehender undinspirierender Anlaufpunkt für Kunden, Designer und die breiteÖffentlichkeit sein und zugleich als Hauptbüro für das Team vonUltrafabrics Europe dienen.Die neuen Räumlichkeiten - zu finden unter der Adresse "6Northburgh Street" - werden offiziell während der "Clerkenwell DesignWeek" eröffnet. Die Design-Woche, Großbritanniens führendes Festivalfür unabhängiges Design, zieht jedes Jahr die internationaleDesign-Community an, die für drei Tage attraktiver Veranstaltungen inden Bezirk kommt.Der Showroom wird von der in Kopenhagen und Tokio ansässigenpreisgekrönten Inneneinrichtungs-Agentur "OeO Studios" entworfen. DasDesign wird die japanisch-westliche Kombination aus Handwerkskunst,Qualität, Stil, Funktionalität und Detailtreue widerspiegeln, dieUltrafabrics verkörpert.Clay Rosenberg, CEO von Ultrafabrics:"Der Showroom soll Kunden stimulieren und inspirieren und zugleichein neuer kreativer Anlaufpunkt für die internationaleDesign-Community sein. Einige der weltweit führenden Design-Markensind in Clerkenwell vertreten, und wir freuen uns sehr, Teil dieserCommunity zu werden."Informationen zu Ultrafabrics:Mit Jahrzehnten an Erfahrung in der Arbeit mit Polyurethanverändert Ultrafabrics die Welt der Hochleistungsstoffe - eineOberfläche nach der anderen. Unsere Stoffe werden von Menschen fürMenschen hergestellt. Uns begeistert, bislang unerreichte sensorischeErfahrungen zu erschaffen - und die Definition und Ansprüche dafür zuändern, was ein Hochleistungsstoff sein kann, was er leisten und wieer sich anfühlen kann.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/479347/UF_Logo.jpgPressekontakt:Weitere Informationen erhalten Sie von Quinn Gormley |qgormley@ultrafabricsinc.com | 914.992.3839Original-Content von: Ultrafabrics, übermittelt durch news aktuell