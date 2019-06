Ultra als zweite IEO auf Tokinex angekündigt

Tortola, Britische Jungferninseln (ots/PRNewswire) - Bitfinexkündigten heute Ultra (https://ultra.io/) als zweites InitialExchange Offering (IEO) an, das auf der gemeinsamen Bitfinex undEthfinex Token-Verkaufsplattform Tokinex(http://tokinex.ethfinex.com/) stattfindet.Ultra ist sowohl Protokoll als auch Plattform und idealpositioniert, die 140 Mrd. USD Gaming-Branche mitBlockchain-Technologie auf den Kopf zu stellen, damit jeder seineeigene Game-Verteilungsplattform oder Handel mit virtuellen Güternaufbauen und betreiben kann. Auf diese Weise stellt es das aktuelleMonopol der Branchenriesen Steam, Google und Apple in Frage undbietet eine attraktive Alternative zu den ,walled Gardens'(geschlossene Bereiche im Internet).Entwicklern gibt Ultra mehr Kontrolle über Communitys und stelltneben einer Reihe anderer Vorteile transparente neue Umsatzquelleneinschließlich Werbung und die sofortige Verarbeitung vonNano-Zahlungen frei. Die Vorteile erreichen auch die Gamer durchlückenloses Spiel, Zugriff auf exklusiven Content und dieMöglichkeit, UOS-Münzen zu verdienen.Paolo Ardoino, der CTO von Bitfinex CTO setzt hinzu: "Im Anschlussan den immensen Erfolg des Ampleforth Verkaufs freuen wir uns, dasnächste Token auf Tokinex zu verkaufen, ein weiterer Pionier imBlockchain-Feld. Das Expertenteam von Ultra und deren ambitionierteVision haben uns beeindruckt, und wir blicken der Reaktion aus derCommunity mit Freude entgegen."Der Verkauf der Ultra Token beginnt am 16. Juli um 11 Uhr UTC aufTokinex und endet sobald die Hard-Cap von 5.000.000 USD erreicht ist.Weitere Informationen über Ultra finden Sie im Whitepaper(https://ultra.io/whitepaper), machen Sie sich also noch heute(https://tokinex.ethfinex.com/token-sales) auf den Weg zu Tokinex.Informationen zu UltraUltra wurde für den Aufbruch des Marktmonopols konzipiert und istdie Games-Verteilungsplattform der nächsten Generation, die sowohlEntwicklern als auch Spielern neue Lösungen bietet. Ultra basiert aufBlockchain, die von unserer bereitgestellten Software-Downloadtechnikgestützt wird, die zuverlässig bisher mehr als 100 MillionenDownloads weltweit bewerkstelligt hat. Weitere Informationen findenSie auf Ultra.io (https://ultra.io/).Informationen zu TokinexTokinex wurde im Mai 2019 ins Leben gerufen und ist dieIEO-Plattform von Bitfinex und Ethfinex, die eine Chancengleichheitfür die Teilnahme an betreuten Token-Projekten bietet. QualifizierteTeilnehmer haben die Gelegenheit, direkt über ihr Privatkontomithilfe von geläufigen Kryptoguthaben an vorab geprüftenToken-Verkäufen teilzunehmen, ohne dass die Exchange-Börsepersonenbezogene Daten oder Gelder speichert.Pressekontakt:Kasper Rasmussenkasper@bitfinex.com+4529674383Original-Content von: Bitfinex, übermittelt durch news aktuell