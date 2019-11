Ultra Electronics: Das sind interessante Neuigkeiten!

Weitere Suchergebnisse zu "Ultra Electronics":

Ultra Electronics, ein Unternehmen aus dem Markt "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung", notiert aktuell (Stand 06:23 Uhr) mit 2149.33 GBP nahezu gleich (-0.03 Prozent), die Heimatbörse des Unternehmens ist London.

Die Aussichten für Ultra Electronics haben wir anhand 8 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Anleger: Ultra Electronics wurde in den vergangenen zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Zu diesem Schluss kommt unsere Redaktion bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Hold". Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Hold"-Einstufung.

2. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Ultra Electronics als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 4 Buy, 4 Hold, 0 Sell. Auf kurzfristiger Basis, bezogen auf die vorliegenden Studien des vergangenen Monats, gilt die Aktie als "Hold". In diesem Zeitraum stuften 0 Analysten den Titel als Buy ein, 1 als Hold und 0 als Sell. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 2013,14 GBP. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von -6,37 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 2150 GBP beträgt, was einer "Sell"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Hold".

3. Dividende: Derzeit schüttet Ultra Electronics nur leicht höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Luft- und Raumfahrt und Verteidigung. Der Unterschied beträgt 0,35 Prozentpunkte (2,45 % gegenüber 2,11 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".