Ultra Electronics: Ja, es ist wahr!

Der Kurs der Aktie Ultra Electronics stand am 03.10.2018 zum Schluss an der heimatlichen Börse London bei 1583 GBP. Der Titel wird der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" zugerechnet.

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Ultra Electronics von 1583 GBP ist mit +4,15 Prozent Entfernung vom GD200 (1519,88 GBP) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Hold"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 1623,34 GBP auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Hold"-Signal vorliegt, da der Abstand -2,49 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Ultra Electronics-Aktie als "Hold" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

2. Analysteneinschätzung: Die Aktie der Ultra Electronics wurde in den vergangenen zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen insgesamt mit folgenden Einstufungen versehen: 1 Buy, 4 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Daraus leiten wir für die langfristige Einstufung ein "Hold" ab. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Ultra Electronics vor. Das Kursziel für die Aktie der Ultra Electronics liegt im Mittel wiederum bei 1655 GBP. Da der letzte Schlusskurs bei 1583 GBP verläuft, ergibt sich eine erwartete Kursentwicklung von 4,55 Prozent. Dies ist verbunden mit der Einstufung "Hold". Somit ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Ultra Electronics insgesamt die Einschätzung "Hold".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Ultra Electronics erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -10,46 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Aerospace & Defense"-Branche sind im Durchschnitt um -1,58 Prozent gefallen, was eine Underperformance von -8,88 Prozent im Branchenvergleich für Ultra Electronics bedeutet. Der "Industrials"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -0,9 Prozent im letzten Jahr. Ultra Electronics lag 9,56 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.