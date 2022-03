Ultra Clean erweitert globale Präsenz mit neuer Anlage in Cavan, Irland, und schafft rund 100 Arbeitsplätze

Hayward, Kalifornien, 7. März 2022 (ots/PRNewswire) -Ultra Clean Holdings Inc. (Nasdaq: UCTT), gab heute die Einrichtung eines Advanced Technology Cleaning Centre (ATCC) in Cavan, Irland, bekannt.Diese Investition ist ein wichtiger Meilenstein in den globalen Expansionsplänen von UCT, um die steigende Nachfrage in der Halbleiterindustrie zu unterstützen. Das irische ATCC wird Teil des UCT-Geschäftsbereichs Services sein, der ultrahochreine Werkzeugkammerteile reinigt und beschichtet sowie Mikrokontaminations-Analysedienste für Chiphersteller und Ausrüstungsanbieter anbietet. Cavan, Irland, wird der 15. Standort von UCT Services sein und in erster Linie die Intel Corporation und andere Kunden in Europa unterstützen.Das Projekt, das bei vollständiger Inbetriebnahme etwa 100 Arbeitsplätze schaffen wird, wird von der irischen Regierung über die irische Agentur für Auslandsinvestitionen IDA Ireland unterstützt.Leo Varadkar TD, Tanaiste und Minister für Unternehmen, Handel und Innovation, begrüßte die Ankündigung: „Ich freue mich, Ultra Clean Holdings in Cavan willkommen zu heißen, wo das Unternehmen bei der Besetzung der 100 neuen Arbeitsplätze auf einen reichen Talentpool zurückgreifen kann. Halbleiterchips sind für unseren Alltag unverzichtbar geworden und diese Abhängigkeit wird weiter wachsen. Dieses Advanced Technology Cleaning Centre ist eine willkommene Ergänzung für die florierende Halbleiterindustrie – eine Branche, die wir gerne weiter ausbauen möchten. Ich wünsche dem Team alles Gute."„Als weltweit führendes Unternehmen im Bereich der ultrasauberen Teilereinigung und -analytik sind wir stolz darauf, mit IDA Ireland zusammenzuarbeiten, um unsere globale Präsenz zu erweitern und unser Geschäft voranzutreiben", sagte Bill Bentinck, President UCT Services. „Diese hochmoderne Einrichtung wird uns in die Lage versetzen, unseren europäischen Kunden einen besseren Service zu bieten und die längerfristigen Wachstumschancen zu nutzen."IDA Ireland CEO Martin Shanahan fügte hinzu: „Dies ist eine höchst willkommene Investition für Irland, für Cavan und die Region Nordost. Die Produktions- und Analysekapazitäten von UCT werden das Niveau der Expertise im Halbleitersektor hier erhöhen und die Region in die Lage versetzen, weitere solche Investitionen zu gewinnen. Der starke Fokus und das Engagement seitens der IDA Ireland, Investitionen für regionale Standorte zu gewinnen, hält an. Ich wünsche UCT hier viel Erfolg."„UCT hat sich seit langem der Nachhaltigkeit verschrieben und ist ständig bemüht, seine Auswirkungen auf die Umwelt zu minimieren", sagte Shay Torton, UCT VP Operations, EMEA. „Der neue Standort wird, wo immer möglich, mit nachhaltigen Lösungen gebaut, und wir verpflichten uns, die Wirtschaft und die Gemeinschaft von Cavan zu fördern, indem wir ein aktiver Partner und guter Nachbar sind."Lesen Sie mehr über die ESG-Initiativen von UCT.Die Bauarbeiten an dem 5.700 m² großen Standort im IDA Ireland Business & Technology Park in Killgarry, Cavan, schreiten voran und werden voraussichtlich im dritten Quartal dieses Jahres fertiggestellt werden. In der neuen Anlage werden Positionen in den Bereichen Technik, Fertigung, Anlagen, Versand und Wareneingang, Qualitätskontrolle, Vertrieb und Kundendienst besetzt. Der Standort wird voraussichtlich im dritten Quartal 2022 seinen Betrieb aufnehmen. Bitte besuchen Sie die UCT European Careers Seite (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3463380-1&h=1193800891&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3463380-1%26h%3D2953140973%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.uct.com%252Fcareers%252Feurope-english%252Fdefault.aspx%26a%3DEuropean%2BCareers%2Bpage&a=European+Careers+Seite), um sich über offene Stellen zu informieren, die dort ausgeschrieben werden.Informationen zu Ultra Clean Holdings, Inc.Ultra Clean Holdings, Inc. ist ein führender Entwickler und Lieferant von kritischen Subsystemen, Komponenten und Teilen sowie von hochreinen Reinigungs- und Analysedienstleistungen hauptsächlich für die Halbleiterindustrie. Im Rahmen des Geschäftsbereichs Produkte bietet UCT Kunden eine integrierte, ausgelagerte Lösung für wichtige Unterbaugruppen, verbesserte Zykluszeiten vom Entwurf bis zur Auslieferung, fertigungsgerechtes Design, Prototyping und hochpräzise Fertigung. Im Rahmen des Geschäftsbereichs Services bietet UCT Kunden die Reinigung und Beschichtung von Werkzeugkammerteilen sowie die Analyse von Mikroverunreinigungen an. Ultra Clean hat seinen Hauptsitz in Hayward, Kalifornien. Weitere Informationen finden Sie unter www.uct.com.rbennetto@uct.comellen.lynch@ida.ieKontakt:Rhonda BennettoSVP Investor Relationsrbennetto@uct.comEllen Lynch, Presse- und PR-ManagerIDA Ireland+353 874112084ellen.lynch@ida.ieLogo – https://mma.prnewswire.com/media/582701/Ultra_Clean_Holdings_Logo.jpgOriginal-Content von: Ultra Clean Holdings, Inc., übermittelt durch news aktuell