"Ultimate Driving Music Service" nun "Powered by Napster"

Seattle und München (ots/PRNewswire) - BMW Music bietet europäischen BMWAutobesitzern unbegrenzte Musik und HörbücherRhapsody International Inc. Betreiber von Napster, hat heute die Kooperation fürden neuen BMW Music Service mit "Powered by Napster" bekanntgegeben. DerStreaming-Service ist in die Powered by Napster-Plattform integriert und bietetein beeindruckendes Musikerlebnis, das so unverwechselbar ist wie die BMWBesitzer und deren Fahrzeuge. BMW Music bietet europäischen BMW Kunden eineneinfachen Zugang zu einem erstklassigen Musik-Audio-Erlebnis, das direkt in denBMW Fahrzeugen integriert ist. Hierfür werden keinerlei weitere Registrierungen,Anmeldungen oder zusätzlichen Geräte benötigt.BMW Music steht mit seinem On-Demand-Musik- und Audioservice für BMW Kunden inDeutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, den Niederlanden, Österreich,der Schweiz und Spanien zur Verfügung. Fahrer und Mitfahrer können mit einemeinfachen Klick auf mehr als 60 Millionen Songs und 20.000 Hörbücher über dasUnterhaltungssystem des Fahrzeugs zugreifen. Die Integration ermöglicht daskomfortable Suchen nach Künstlern, Alben, Songs und Genres mittels Gesten undSprachsteuerung. Wie bei der Ultimate Driving Machine, kommen BMW Besitzer inden Genuss von einem vollständig integrierten und beeindruckendem Hörerlebnis."Qualität und Performance sind Werte, die Napster und BMW gemeinsam haben. Wirwussten, dass nur ein weiterer Musikdienst nicht ausreichen würde, da BMW Kundeneinen hohen Anspruch an ein erstklassiges und differenziertes Erlebnis haben",so Bill Patrizio, Präsident und CEO bei Rhapsody International. "DieZusammenarbeit mit der BMW Produktsparte in München zeigt die Möglichkeiten vonvernetzter Fahrzeugunterhaltung, wie Musik-Streaming und Audio kontextbezogen indas Fahrerlebnis integriert werden.""Autofahrer wollen in ihren Fahrzeugen das gleiche Unterhaltungserlebnis wiezuhause oder unterwegs - sicher, komfortabel und kostengünstig. Von derNavigation bis hin zur iPod-Integration war BMW stets führend in derFahrzeugtechnologie. Dies ist ein weiteres Beispiel dafür, dass derAutohersteller mit einem einzigartigen Service auf dem neuesten Stand bleibt" soDoug Newcomb, Senior Industrie Analyst für Mobilität und Konnektivität bei WardsIntelligence.Features von BMW Music:- Direkter Zugriff auf einen der weltweit größten Audiokataloge mitüber 60 Millionen Titeln und 20.000 Hörbüchern.- Direktes Streaming über eine integrierte SIM-Karte - ohnezusätzliche Kosten und ohne Verwendung des Smartphones.- Das Angebot verbraucht nicht das persönliche Datenvolumen derKunden.- Identifizierung von Songs im Radio mit der Möglichkeit, gehörteSongs zu der Favoritenliste hinzuzufügen.- Fahrer bleiben mit ihren Augen auf der Straße und können miteinfachen Handgesten oder Sprache ihre Hörauswahl steuern.- Ohne zeitaufwändige Registrierungen, Login oder zusätzliche Geräte.- BMW Kunden können sich beim Kauf eines Neuwagens für einekostenlose dreimonatige Testversion bei BMW Music anmelden.- Der Preis für ein ganzes Jahr BMW Music Service beträgt 89 Euro.Kern der Integration des BMW Music Service ist das BMW Operating System 7.0."Mit über einer Milliarde potenzieller Kunden weltweit fürMusik-Streaming-Abonnements, können wir eine Vielzahl innovativer Modelleerwarten, die unterschiedliche Hörersegmente, Regionen undBereitstellungsmethoden bedienen", so Russ Crupnick, Managing Partner beiMusicWatch. "Powered by Napster bietet maßgefertigte Lösungen, bereitgestelltvon einer Firma, die über die Technologie und Expertise verfügt, um erfahreneMusik-Streamer und neue Hörer an Bord zufriedenzustellen".Für Unternehmen bietet Powered by Napster ein umfassendes Portfolio vonTechnologien und Lösungen einschließlich der Media-Streaming- undDownload-Infrastruktur, Anwendungen, Personalisierung, Empfehlungen,Rechteverwaltung, Kundenabrechnung sowie Lizenzberechnungsfunktionen.Weitere Informationen über die Kooperation mit BMW und über "Powered by Napster"sind online abrufbar unter: https://business.napster.com/.Über Rhapsody International, Inc.Rhapsody International ist Pionier in der digitalen Musik sowie führenderAnbieter von Musik-Streaming-Technologien und -Diensten für Unternehmen.Rhapsody betreibt den Premium-Abonnementdienst Napster in 34 Ländern und bietetMillionen von Hörern unbegrenzt und werbefreien Zugriff auf die Musik in jedemGerät - online oder offline. Das Unternehmen ist Betreiber von Powered byNapster, des vollständigen Musik- und Audio-Plattformdienstes und bietet diegesamte Integration für einen schnellen Start eines eigenen Marken-Musik- undAudiodienstes. Rhapsody hat seinen Hauptsitz in Seattle und Niederlassungen inden USA, Europa, Asien und Lateinamerika.