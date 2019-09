Ultimaker S5 Pro Bundle bringt industrielle Fertigung ins Büro

Birmingham (ots) - Ultimaker, führender Hersteller vonDesktop-3D-Druckern präsentiert das Ultimaker S5 Pro Bundle,bestehend aus dem Ultimaker S5, dem Ultimaker S5 Air Manager und derUltimaker S5 Material Station. Dieses einzigartige Bundle ist nahtlosaufeinander abgestimmt und für den unbeaufsichtigten 24/7Druckbetrieb bestimmt.Das Ultimaker S5 Pro Bundle optimiert professionelle Workflows miteinem automatisierten Material-Management und steigert so dieProduktivität, Flexibilität und stärkt die Zuversicht industrielleAnwendungen umzusetzen.- Ultimaker S5 Air ManagerDer Ultimaker S5 Air Manager verfügt über einen Luftfilter. Diebeim 3D-Druck entstehenden ultrafeinen Partikel werden bis zu 95Prozent herausgefiltert. Die Druckergebnisse werden so nochzuverlässiger, da das Bauteil vor äußeren Einflüssen geschützt istund die Arbeitssicherheit erhöht.- Ultimaker S5 Material StationDie Ultimaker S5 Material Station erlaubt einen 24/7Dual-Extrusions-Workflow für mehr Produktivität und Zuverlässigkeitder 3D-Druckergebnisse. Mit der Ultimaker S5 Material Station könnenFilamentspulen - einschließlich Glasfaser- und Kohlefaserfilamente -in sechs Schächten mit abriebfestem Feeder geladen werden. Einedurchgängige Überwachung ist nicht mehr erforderlich und das Materialkann innerhalb von Sekunden hochgeladen werden. Silical Gel entziehtFeuchtigkeit und hält die relative Luftfeuchtigkeit der in sichgeschlossenen Kammer unter 40 Prozent.- Ultimaker S5Der Ultimaker S5 bildet das Herzstück des zukunftsfähigenLösungspakets. Mit seinen äußerst zuverlässigen Druckergebnissen,großem Bauvolumen und der benutzerfreundlichen, intuitivenTouch-Display ist der Ultimaker S5 nach wie vor die perfekteprofessionelle Lösung für den 3D-Druck funktionaler Prototypen,Fertigungswerkzeuge und Funktionsteile.Verfügbarkeit und PreisDas Ultimaker S5 Pro Bundle ist ab dem 18. Oktober 2019 ist zueinem Preis von 8.685 Euro über die globalen Sales Partner vonUltimaker erhältlich.Pressekontakt:Ultimaker (global):Moniek Jansinkm.jansink@ultimaker.comLucy Turpin Communications (Deutschland):Birgit Fuchs-Laineultimaker@lucyturpin.com+ 49 (0) 89 41 77 61 13iGo3D (Offizieller Sales Partner für Deutschland)André Meißnerandre.meissner@igo3d.comOriginal-Content von: Ultimaker, übermittelt durch news aktuell