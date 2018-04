Ulta Salon Cosmetics & Fragrance: Das sieht verwirrend aus – oder?

Die Aktie von Ulta Salon Cosmetics & Fragrance dürfte in Deutschland weitgehend unbekannt sein. Dennoch werden auch hier Aktien an den Börsen gehandelt, womit die Handelssicherheit wiederum relativ ausgeprägt ist. Die Kurse sind gut zu beurteilen, womit auch der charttechnische Befund interessant wird. Die Aktie ist in einem langfristigen und an sich sehr starken Aufwärtstrend verankert. Ausgehend von Notierungen in ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.