Ulta Beauty, Laredo Petroleum-Aktien: Das sind Cramers Ratschläge!

CNBC-Sendung

In der CNBC-Sendung “Mad Money Lightning Round” riet Jim Cramer einem Zuschauer, mehr Ulta Beauty Inc (NASDAQ:ULTA) zu kaufen. Ihm gefällt die Aktie sehr gut.

Cramer mag Laredo Petroleum Inc (NYSE:LPI) nicht. Er wäre ein Käufer von Devon Energy Corp (NYSE:DVN), Chevron Corporation (NYSE:CVX), Pioneer Natural Resources Co (NYSE:PXD) und ConocoPhillips (NYSE:COP).

AbCellera Biologics Inc (NASDAQ:ABCL) ist ein unglaublich spekulativer Name, in den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung