Ulrike Deike wird neue NDR Verwaltungsdirektorin (FOTO)

Hamburg (ots) -Ulrike Deike wird Verwaltungsdirektorin des NorddeutschenRundfunks. Sie übernimmt ihre neue Aufgabe Anfang 2020. Der NDRVerwaltungsrat hat dem entsprechenden Personalvorschlag von IntendantLutz Marmor am Freitag, 14. Juni, zugestimmt. Ulrike Deike wirdNachfolgerin von Angela Böckler, die seit dem 1. Januar 2015Verwaltungsdirektorin des NDR ist und Ende 2019 in den Ruhestandgeht.Lutz Marmor, NDR Intendant: "Ulrike Deike wird alsVerwaltungsdirektorin wesentlich dafür verantwortlich sein, dass derNDR seine programmlichen Aktivitäten auch künftig wirtschaftlichabsichern kann. Ihr überzeugendes Auftreten bietet gemeinsam mitihrer früheren Tätigkeit als Wirtschaftsprüferin und ihren weiterenErfahrungen in der Wirtschaft beste Voraussetzungen für einerfolgreiches Wirken im NDR."Ulf Birch, Vorsitzender des Verwaltungsrats: "Deröffentlich-rechtliche Rundfunk steht vor großen wirtschaftlichen undfinanziellen Herausforderungen. Mit Ulrike Deike besetzt der NDR diewichtige Position der Leitung der Verwaltungsdirektion mit einerFachfrau, die in der Wirtschaft breite Managementerfahrungengesammelt hat. Ich bin sicher, dass sie ihre Kompetenz sehr zumNutzen des NDR und der ARD einsetzen wird. Der Verwaltungsrat wirdsie bei ihren Aufgaben bestmöglich unterstützen."Ulrike Deike: "Der NDR ist für die Menschen in Norddeutschlandsehr wichtig. Ich freue mich auf die neue Aufgabe. Sie ist eineHerausforderung, die ich mit großem Elan angehen werde."Ulrike Deike (45) stammt aus Magdeburg. Sie absolvierte einStudium der Wirtschaftswissenschaften an der Universität Hannover undist Diplom-Ökonomin. Die ausgebildete Steuerberaterin undWirtschaftsprüferin war von 2001 bis 2011 in der Abteilung Revisionbei der SUSAT & Partner OHG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft inHamburg tätig. Seit 2012 ist sie Geschäftsführerin beim AGANorddeutscher Unternehmerverband Großhandel, Außenhandel,Dienstleistung e.V. in Hamburg.