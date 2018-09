Ulrich Wickert und Minister Dr. Gerd Müller zeichnen Journalisten aus / Ulrich Wickert Preis für Kinderrechte zum siebten Mal in Berlin verliehen (FOTO)

Berlin (ots) -Auf einer Veranstaltung des Kinderhilfswerks Plan International inBerlin sind am Donnerstagabend die vier Sieger des Ulrich WickertPreises für Kinderrechte 2018 geehrt worden. Sabine Bohland, Leiterindes ARD-Fernsehstudios in Nairobi, erhielt für IhrenWeltspiegel-Beitrag "Die Perlenmädchen von Kenia" die Auszeichnung inder Sparte Deutschland / Österreich. Bundesentwicklungsminister Dr.Gerd Müller überreichte den Peter Scholl-Latour Preis an ClaasRelotius für seine Spiegel-Reportage "Löwenjungen". InternationalePreisträgerin ist Anuradha Nagaraj, Korrespondentin der ThomsonReuters Foundation in Indien. Ein Sonderpreis für die Medienarbeitvon Jugendlichen ging an das Radioprogramm "Rincón Juvenil"(Jugendecke) in Bolivien.Dr. Gerd Müller, Bundesentwicklungsminister: "Kindern gehört dieZukunft - aber ohne Rechte nehmen wir ihnen ihre Zukunft. Denn Kinderleiden oft ein Leben lang unter Angriffen, Verletzungen und Gewalt.Der Ulrich Wickert Preis für Kinderrechte zeichnet journalistischeBeiträge aus, die genau hinsehen. Er gibt Kindern so eine Stimme undhilft, dass wir bei Kinderrechtsverletzungen entschlossen handelnkönnen."Stifter und Plan-Unterstützer Ulrich Wickert sagte: "DieTeilnehmerinnen und Teilnehmer des Journalistenpreises öffnen uns mitihren vielen herausragenden Reportagen die Augen. Sie zeigen, welchesUnrecht bereits Kinder und Jugendliche erfahren und machen globaleZusammenhänge verständlich. Es sind Geschichten, die unglaublicherscheinen. Sich für benachteiligte Mädchen und Jungen einzusetzenund sensibel mit ihren Geschichten umzugehen, erfordert Mut undEngagement. Das verdient unser aller Respekt und große Anerkennung."Für den Ulrich Wickert Preis für Kinderrechte 2018 wurden 95Medienbeiträge aus 20 Ländern eingereicht. Der Journalistenpreis istin den vier Sparten mit je 6.000 Euro dotiert.Ulrich Wickert unterstützt die Projekte des Kinderhilfswerks PlanInternational seit 1995 und ist ehrenamtliches Mitglied desKuratoriums der deutschen Organisation. 2011 gründete er die UlrichWickert Stiftung, die den Journalistenpreis vergibt. PeterScholl-Latour war Gründungs- und Kuratoriumsmitglied von PlanInternational Deutschland. Der Sonderpreis mit seinem Namen wird inEhren an das besondere Engagement des Verstorbenen vergeben.Pressekontakt:Weitere Informationen und Fotos: Plan International Deutschland e.V.,Bramfelder Str. 70, 22305 Hamburg- Sabine Marxen, Teamleiterin des Presseteams, Tel. 040 61140-278- Antje Schröder, Pressereferentin, Tel. 040 61140-281- presse@plan.deOriginal-Content von: Plan International Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuell