Ulrich Wickert Preis für Kinderrechte 2019 wird am 11. September in Berlin verliehen / Plan International lädt zu Preisverleihung und 30. Geburtstag der deutschen Organisation

Hamburg (ots) - Am 11. September werden die Siegerinnen und Siegerdes Ulrich Wickert Preises für Kinderrechte 2019 auf einerAbendveranstaltung von Plan International in Berlin geehrt. Achtdeutsche Journalistinnen und Journalisten können auf eineAuszeichnung (Preis Deutschland/Österreich bzw. Peter Scholl-LatourPreis) hoffen. Als internationaler Preisträger steht José AlbertoMojica Patiño, Redakteur der kolumbianischen Tageszeitung El Tiempo,bereits fest. Einen Sonderpreis für ihre Medienarbeit erhalten dieHamburger "Youth Advocates", Jugendliche mit Flucht- undMigrationserfahrung.Im zweiten Teil der Abendveranstaltung feiert dieKinderhilfsorganisation das 30. Jubiläum seiner deutschenOrganisation. Grundlage für alle Aktivitäten des Vereins ist dieUN-Kinderrechtskonvention, die in diesem Jahr ebenfalls 30 Jahre altwird.Wir laden Sie herzlich ein zur:Verleihung - Ulrich Wickert Preis für Kinderrechte 2019Mittwoch, 11. September 2019, 18:30 UhrTipi am Kanzleramt, Große Querallee, 10557 Berlin-Tiergarten18:30 Uhr Fototermin19:00 Uhr Verleihung der vier Auszeichnungen des Journalistenpreises.Dr. Gerd Müller, Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeitund Entwicklung, und Julia Klöckner, Bundesministerin für Ernährung,Landwirtschaft und Verbraucherschutz sind Ehrengäste. Moderiert wirdder Abend von ZDF-Moderatorin Annika Zimmermann.Weitere Interviewpartner/-innen:- Ulrich Wickert, Journalist und Plan-Kuratoriumsmitglied- Charlotte Maihoff, Nachrichten-Moderatorin RTL Aktuell undJurymitglied- Marion Kracht, Schauspielerin und Plan-Kuratoriumsmitglied- Marie-Luise Marjan, Schauspielerin und Plan-Kuratoriumsmitglied- Dana Golombek, Schauspielerin und Plan-Patin- Maike Röttger, Geschäftsführerin von Plan International Deutschland- Dr. Werner Bauch, Vorstandsvorsitzender von Plan InternationalDeutschlandFür den Ulrich Wickert Preis für Kinderrechte 2019 wurden 72Medienbeiträge aus 11 Ländern eingereicht. Zur unabhängigen Jury desJournalistenpreises gehören Karl Günther Barth (Autor), MarkoBrockmann (RadiJojo), Thomas Frankenfeld (Autor), Karen Heumann(thjnk), Brigitte Huber (Brigitte), Rudi Klausnitzer (Medienmanager),Christoph Lanz (Thomson Foundation), Markus Lanz (ZDF), CharlotteMaihoff (RTL aktuell), Renate Meinhof (Süddeutsche Zeitung), JürgenMerschmeier (Journalist, Politikberater), Ulrich Wickert und Dr.Werner Bauch (Plan International Deutschland).Ulrich Wickert unterstützt die Projekte derKinderrechtsorganisation Plan International seit 1995 und istehrenamtliches Mitglied des Kuratoriums der deutschen Organisation.2011 gründete er die Ulrich Wickert Stiftung, die denJournalistenpreis vergibt. Peter Scholl-Latour war Gründungs- undKuratoriumsmitglied von Plan International Deutschland. DerSonderpreis mit seinem Namen wird in Ehren an das besondereEngagement des Verstorbenen vergeben.