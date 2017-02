Hamburg (ots) - Ulrich Tukur ist ein Mann mit vielen Talenten: Erkann schauspielen, singen, tanzen und schreiben - gern auchLiebesbriefe. Denn sehnsüchtig verliebt war der 59-Jährige schon oft.Mit MYWAY (EVT 08.02.) spricht das Allround-Talent über Beziehungen,den Wunsch nach Freiheit und seinen kreativen Ansporn: "Mich treibtdie Liebe zum Leben an, die knappe Zeit, die mir noch bleibt. Undwenn mich die Inspiration ereilt, dann kommt sie möglicherweisedirekt vom lieben Gott."Für sein kürzlich erschienenes Hörbuch "Nichts fehlt - außer Dir"hat Ulrich Tukur mit seiner Kollegin Sandra Quadflieg Briefe desDichterpaares Claire und Yvan Goll eingesprochen. Die Arbeit hat ihnan Situationen aus der eigenen Vergangenheit erinnert: "Ich habefrüher viele Liebesbriefe geschrieben. Wie oft war ich verliebt! Undkonnte ich die Dame meiner Sehnsucht nicht erreichen, dann warenLiebesbriefe häufig die einzige Möglichkeit, nicht an den eigenenGefühlen zu ersticken." Aber dass er selbst zur Feder gegriffen hat,ist schon ein Weilchen her - seit über 20 Jahren ist der Schauspielerglücklich mit der Fotografin Katharina John verheiratet. Obwohl dasPaar oft räumlich voneinander getrennt ist, funktioniert dieBeziehung: "Ich brauche eine Frau, die stark, unabhängig und kreativist. Und die mir auch immer ein Stück weit Geheimnis bleibt." Um auchnach langer Zeit nicht das Interesse aneinander zu verlieren, lässtsich das Künstlerpaar die nötige Portion Freiheit: "Man darf denanderen nie zu entschlüsseln suchen; er hat Zugang zu allen Räumendeiner Seele, nur in einen wird er nie hineinkommen und darf es auchnicht wollen."Der in Hessen geborene Schauspieler achtet nicht nur in der Eheauf seine Unabhängigkeit - auch das Leben in seiner WahlheimatItalien bedeutet für den 59-Jährigen Freiheit pur: "Mir gefällt dieetwas horizontalere Lebenseinstellung. Nicht in den apokalyptischenGefilden einer ständig beschworenen düsteren Zukunft zu leben,sondern im Hier und Jetzt." Tukurs Vorstellung von einem perfektenMoment wird ebenfalls durch seine Begeisterung für den Südenbeeinflusst: "Ein Glas italienischen Amarone-Wein, ein Kaminfeuer undein leiser Tango, das ist Glück für mich."Hinweis für Redaktionen:Das vollständige Interview erscheint in der neuen MYWAY-Ausgabe3/2017 (ab 8. Februar 2017 im Handel). Auszüge sind bei Nennung derQuelle "MYWAY" zur Veröffentlichung frei.Über MYWAYMYWAY ist das Premium Magazin für Frauen in den besten Jahren -die Active Ager Premium 40plus - die ihr Leben selbstbestimmtgenießen wollen. Dabei vereint MYWAY immer das Beste aus drei Welten:den Glanz der Monatlichen, die Vielfalt der Vierzehntäglichen und denService der Wöchentlichen. Der Anspruch des Heftkonzepts ist es, derveränderten Lebenseinstellung der Forever Forties-Generation gerechtzu werden: "Jetzt lebe ich mal MYWAY!". Die Bedürfnisse derLeserinnen stehen dabei im Vordergrund. MYWAY bietet authentische undinspirierende Themen mit hohem Identifikations- und Community-Gefühl.Mit einer verkauften Auflage von 101.491 Exemplaren (IVW IV/2016)erscheint MYWAY monatlich.Über Bauer PremiumUnter der Dachmarke Bauer Premium bündelt die Bauer Media Groupihre sechs Premiummarken COSMOPOLITAN, Happinez, JOY, Maxi, MYWAY undSHAPE. Inhaltlich unterscheiden sie sich deutlich voneinander undsprechen sehr unterschiedliche Frauen-Zielgruppen an. Für jede Markegilt derselbe Premiumanspruch bei Produktqualität,Preispositionierung und Zielgruppe. Bauer Premium kenntPremiummärkte, -marken und -zielgruppen wie kein anderes Medienhaus:Mit diesem Portfolio baut der Verlag die Relevanz bei anspruchsvollenPremium-Frauen-Zielgruppen aus. Bauer Premium ist Teil der BauerMedia Group, einem der erfolgreichsten Medienhäuser weltweit. Mehrals 600 Zeitschriften, über 400 digitale Produkte und 100 Radio- undTV-Stationen erreichen Millionen Menschen rund um den Globus. Mitihrer globalen Positionierung unterstreicht die Bauer Media Groupihre Leidenschaft für Menschen und Marken.Pressekontakt:Bauer Media GroupHeinrich Bauer Verlag KGUnternehmenskommunikationAnna HezelT +49 40 30 19 10 74anna.hezel@bauermedia.comwww.bauermedia.comOriginal-Content von: Bauer Media Group, MYWAY, übermittelt durch news aktuell