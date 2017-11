Hamburg (ots) -"Man kann wissen, dass ein Vorurteil dämlich ist, und ihm trotzdemimmer wieder auf den Leim gehen. Ich habe, das ist wirklich kurios,ein mildes Vorurteil gegenüber Japanern... Wenn ich die asiatischenReisegruppen mit ihren Kameras durch Berlin hetzen sehe, strafe ichsie unwillkürlich mit Desinteresse", sagt Ulrich Matthes über seineeigenen Vorurteile im Gespräch mit HOHE LUFT (Ausgabe 1/2018 abmorgen, 30.11.2017 im Handel, www.hoheluft-magazin.de). "Es drängtsich mir der Gedanke auf, dass dies ein langweiliges Völkchen ist,das jede Individualität für ihr Kollektiv, für ihre Arbeit aufgibt",so der 58-Jährige, dem "das Verwerfliche dieses Gedankens klar" ist:"Das ist erschreckend. Dabei kenne ich keinen einzigen Japaner! Undmöglicherweise sind es noch nicht einmal japanische Touristen,sondern Koreaner oder Chinesen!"Voreingenommen ist der erfolgreiche Schauspieler auch gegenüberMenschen, die die AfD wählen. "In einem Interview habe ich malgesagt, dass ich mit einem AfD-Wähler nicht befreundet sein könnte.Für diesen Satz habe ich böse Briefe und eine Morddrohung bekommen.Trotzdem habe ich einmal das Gespräch gesucht", erzählt der Berlinervon einem Essen bei Bekannten, bei dem es zum Streit mit einemAfD-Wähler kam. "Wir zeterten, während alle anderen Gäste am Tischschwiegen, es war schrecklich. Das habe ich als Niederlage empfunden.Und es lässt mich heute unsicher sein, ob ein Dialog mit vermeintlichbesorgten Bürgern überhaupt möglich ist." Dennoch ist Ulrich Matthesüberzeugt: "Der einzige Weg, um seine Vorurteile zu überwinden, istder persönliche Kontakt. Wir müssen dem, was uns abschreckt,nahkommen - womöglich sogar einem AfD-Wähler. Oder eine Reise nachJapan buchen."HOHE LUFT betrachtet aktuelle und bewegende Themen ausGesellschaft & Kultur, Politik & Wirtschaft aus einem philosophischenBlickwinkel und eröffnet dem Leser überraschende Perspektiven aufGrundfragen des Lebens. HOHE LUFT erscheint alle zwei Monate in derHOHE LUFT Verlag UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG zu einem Copypreisvon 9,90 Euro.Pressekontakt:HOHE LUFT Verlag UG (haftungsbeschränkt) & Co. KGSimone LönkerTel: 040 / 600 288 772E-Mail: presse@hoheluft-magazin.deOriginal-Content von: Hohe Luft Magazin, übermittelt durch news aktuell