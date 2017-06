Ulmart profiliert sich auf SPIEF 2017 als Diskussionsführer zu Nutzen und Risiken des Internet der Dinge

St. Petersburg, Russland (ots/PRNewswire) -Aufklärung der Verbraucher als Schlüssel zum ErfolgUlmart, Russlands führender Online-Einzelhändler, hat auf dem St.Petersburg International Economic Forum (SPIEF) eine Reihehochrangiger internationaler und russischer Expertenzusammengebracht, um Ansätze zu diskutieren, wie das Internet derDinge (IoT), eines der heißdiskutiertesten Konzepte in der Welt derTechnologie, zum effektiven Nutzen aller Marktteilnehmer eingesetztwerden kann.(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20151015/277241LOGO )(Photo:http://mma.prnewswire.com/media/521807/SPIEF_17_IOT_Ulmart_1.jpg )(Photo:http://mma.prnewswire.com/media/521808/SPIEF_17_IOT_Ulmart_2.jpg )(Photo:http://mma.prnewswire.com/media/521809/SPIEF_Dmitry_Kostygin.jpg )(Photo:http://mma.prnewswire.com/media/521810/SPIEF_Mike_Butcher.jpg )Die Podiumsgäste bei der Sondersitzung "Das Internet der Dinge:Hürden überwinden", die von Ulmart und der Roscongress-Stiftungausgerichtet und von Mike Butcher, Berichterstatter bei TechCrunch,moderiert wurde, stimmten überein, dass die Vernetzung von Produktenschon bald ein wesentlicher Bestandteil unseres täglichen Lebens undder globalen Wirtschaft sein wird. Sie erkannten aber auch eineReihe von Hürden, die dem Erfolg des Internet der Dinge und seinemNutzen für Verbraucher wie Unternehmen entgegenwirken könnten.Chancen:Dmitry Kostygin, Vorstandsvorsitzender von Ulmart, kommentierte:"Es besteht kein Zweifel, dass dem Internet der Dinge die Zukunftgehört -- mit seinen ganz eigenen Risiken und Nutzen. Wir können dasKonzept die 'Dinge des Internet' nennen, da die Digitalisierung immermehr Produkte erfasst. Als einer der Wegbereiter der digitalenRevolution in Russland und Marktführer des E-Commerce-Sektors desLandes versteht Ulmart, dass mit großen Chancen auch großeVerantwortung verknüpft ist. Die technologische Entwicklung ist sorasant, dass die erforderlichen rechtlichen und moralischenRegelwerke zu seiner Beherrschung nur schwer Schritt halten können.Wir müssen in der Lage sein, Big Data und andere Instrumentarieneffektiv zu nutzen, um den Verbraucher zu schützen und gleichzeitigden Schwerpunkt auf weiteres Wachstumspotenzial zu legen.""In zehn Jahren kann das Internet der Dinge einen Markt bilden,der die Größe der chinesischen Volkswirtschaft erreicht, wobei derkommerzielle Sektor zwei Drittel seines Werts ausmacht", sagteVladimir Cernavskis, Partner, Head of Telecom, Media and TechnologyPractice in Russia, McKinsey & Company."Das Internet der Dinge ist mehr als nur die Kommunikationzwischen Dingen. Es kombiniert Technologie und Plattformen, die dasFundament für die Erfassung und Speicherung von Informationenbereitstellen. Es ist realistisch, das Internet der Dingeweiterzuentwickeln, ohne auf die Erarbeitung eines bestimmtenStandards zu warten, indem man einfach die Technologie an dieKundenbedürfnisse anpasst", sagte Andrey Kuzyaev, President andChairman of the Management Board, Member of the Board of Directors,ER-Telecom Holding."Geräte sind schnell und intelligent, und die künstlicheIntelligenz entwickelt sich rasant weiter. Daher ist es vorstellbar,dass Geräte ihr eigenes Protokoll und ihre eigene Spracheentwickeln", sagte Mark Gazit, CEO von ThetaRay.Hürden:Cyber-Sicherheit, Regulierung und mangelnde Verbraucheraufklärungwurden als die größten Hindernisse bei der erfolgreichenWeiterentwicklung des IoT genannt. Zudem müssen nach Meinung derPodiumsgäste verschiedene technologische und operative Barrieren ausdem Weg geräumt werden, um eine reibungslose Integration undVernetzung der Dinge zu gewährleisten."Die Menschen nutzen das Internet, soziale Medien undelektronische Bezahlsysteme ohne Angst vor einem Hackerangriff, dader Nutzen oftmals die Risiken überwiegt. Es ist wichtig, dieMenschen endlich über Cyber-Sicherheit aufzuklären. Wenn Geräteuntereinander kommunizieren, liegt die Schwachstelle nicht bei denGeräten, sondern bei den Menschen, die sie benutzen", sagte MikeButcher."Die moralischen und rechtlichen Gesichtspunkte in Zusammenhangmit dem IoT scheinen heute im Jahr 2017 nicht so klar ersichtlich,aber in den nächsten fünf bis sieben Jahren werden wir so tief in dasIoT eingetaucht sein, dass es zu spät ist zum Handeln. Wir müssenjetzt zumindest damit anfangen, die richtigen Fragen zu stellen",sagte Brian Kean, Chief International Officer von Ulmart."Dabei geht es um Fragen im Kontext von Datensicherheit,Cyberangriffen und Datenschutz der Kommunikation, während derVerbraucher nicht zwingend über die potenziellen Risiken aufgeklärtist", sagte Irmgard Glasmacher, Managing Director, Lead of AccentureStrategy in Middle East, Africa, Russia, Turkey."Es kommt auf die zweckmäßige Analyse und Nutzung von Big Data an.Außerdem muss die technische Kompatibilität der Geräte sichergestelltsein, damit das Internet der Dinge sein volles Potenzial entfaltenkann", sagte Vladimir Cernavskis. "Geräte müssen in der Lage sein,die gleiche Sprache zu sprechen.""Als Nutzer von Internetsystemen stelle ich meine Daten solchenSystemen bereit und gebe damit die Kontrolle über meine Daten auf.Die Menschen müssen über Cyber-Sicherheit und neue Technologien sofrühzeitig wie möglich aufgeklärt werden, idealweise schon in derSchule", sagte Sven Wagenknecht, Chefredakteur bei BTC-ECHO."Ich bin überzeugt, dass ein geeignetes Maß an Cyber-Sicherheitvon der Evolution abhängt", sagte Andrey Kuzyaev. "ÜbermäßigeRegulierung kann der Entwicklung des Internet der Dinge im Wegstehen. Daher müssen sich Sicherheit und Fortschritt die Waagehalten. Menschen und Computer müssen in der effektiven Kommunikationmiteinander geschult werden."Informationen zu ULMARTUlmart ist Russlands größte Internetfirma im Privatbesitz, diesich auf E-Commerce spezialisiert. Das Unternehmen wurde 2008gegründet und hat seinen Firmensitz in St. Petersburg. 