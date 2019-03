Ulm gegen Artikel 13

Finanztrends Video zu



Ulm (ots) - Europaweit werden die Menschen am Samstag auf dieStraße gehen, um unter dem Stichwort "Artikel 13" gegen die geplanteReform des Urheberrechts zu demonstrieren. So auch in Ulm, Ravensburgund Stuttgart.Die Ulmer Piraten rufen zusammen mit den Jusos, am Samstag, den23.03. auf dem Hans-und-Sophie-Scholl-Platz um 13:00 Uhr, alleMenschen und Bots zur Demonstration gegen Artikel 13 auf.Den Jusos Ulm gilt Dank für die Organisation. Somit ist eineweitere Stadt an den europaweiten Protesten beteiligt. Dies bietetauch den Ulmern die Möglichkeit, sich lokal zu engagieren."Ein freies und offenes Netz schützt und befördert die Meinungs-und Kunstfreiheit. Diese darf nicht durch Uploadfilter gefährdetwerden. Der offene Austausch von Wissen ist essentiell für einemoderne Gesellschaft. Jeder, der sich hierfür einsetzt, istherzlichst willkommen. Dass wir dabei schönes Wetter zu erwartenhaben, ist die optimale Zugabe.", sagt Stefan Baur, unabhängigerKandidat auf Platz 2 der Ulmer Piraten-Liste."Wenn die Politik lieber auf Lobbyisten hört, statt auf denWählerwillen, gibt es praktisch nur zwei Möglichkeiten: Sich derPolitikverdrossenheit hinzugeben, oder den Protest auf die Straße zutragen. Ich freue mich, dass so viele Leute nicht einfachresignieren, sondern die zweite Option wählen. Bezahlter Lobbyismusdarf nicht die Oberhand gewinnen!", so Stefan Baur weiter. "Machtmit!"Für Rückfragen steht Ihnen Stefan Baur zur Verfügung:E-Mail: kontakt@stefanbaur.deTel.: (0731) 40 34 66-36Das Porträtbild von Stefan Baur im Anhang dürfen Sie nutzen.https://drive.google.com/open?id=1mdubyMS8aCI46bl2s6MlweH4uWP4G0UTOriginal-Content von: Piratenpartei Deutschland, übermittelt durch news aktuell