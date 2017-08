Mainz (ots) - Ex-Nationalspieler Uli Borowka äußert im Interviewmit dem ARD-Politikmagazin "Report Mainz" massive Kritik amEngagement von Oliver Kahn für den Wettanbieter Tipico. DerNationalspieler bemängelt vor allem den Werbeslogan des Unternehmens:"Ihre Wette in sicheren Händen." Dieser Slogan ist in vielenWerbespots untrennbar mit Oliver Kahn verknüpft. "Beim Wetten kannich das Wort sicher mit Sicherheit nicht nehmen. Sicher ist wasanderes, aber nicht beim Wetten", sagte Borowka gegenüber "ReportMainz".Weiter kritisiert Borowka Äußerungen von Oliver Kahn, in denen erdas Unternehmen Tipico als Teil der "Spielkultur" im Fußballbezeichnete. Es werde Zeit, so Kahn, "dass auch jetzt hier inDeutschland Millionen Sportfans ihr Sportwissen auch nutzen könnenund Wetten platzieren können und dabei einfach Spaß haben können". Im"Report Mainz"-Interview sagte Borowka dazu: "Wenn Zocken in demSinne gerade eben zur Kultur in Deutschland gehört, dann verstehe ichdie Welt nicht mehr. Das sind auch Aussagen, die finde ich komplettfalsch. Die finde ich absolut falsch, weil ich sage: Da werdenMenschen motiviert zum Zocken, auch dahin gelockt zum Zocken. Ichwürde mich für so etwas nicht hergeben. Da bin ich ganz ehrlich!"Oliver Kahn stand "Report Mainz" für ein Interview nicht zurVerfügung. Uli Borowka war früher selbst alkohol-, medikamenten- undspielsüchtig. Inzwischen ist er therapiert und unterstützt mit seinemVerein "Uli Borowka Suchtprävention und Suchthilfe e. V." auchspielsüchtige Jugendliche. Tipico ist nach eigenen Angaben unter denprivaten Anbietern Marktführer bei Sportwetten in Deutschland. DasUnternehmen hat Partnerschaften mit Bayern München, dem Hamburger SVund RB Leipzig. Allein Tipico betreibt mehr als 750Wettannahmestellen in Deutschland.Fast alle Fußballvereine der 1. und 2. Bundesliga haben Sponsorenund Partner aus dem Bereich Sportwetten/Glücksspiel. In der Regelhandelt es sich um Sponsorships aus dem Premium-Segment. HerthaBerlin hat mit bet-at-home.com sogar einen Wettanbieter alsTrikotsponsor. Für die laufende Saison schätzt der DeutscheSportwettenverband e. V. das Engagement der Glücksspielbranche auf 26Millionen Euro. Dazu kämen noch Werbeausgaben von rund 47 Mio. Euro -Tendenz steigend.Zitate gegen Quellenangabe frei. Weitere Informationen auf derInternet-Seite www.SWR.de/report Bei Fragen wenden Sie sich bitte an"Report Mainz", Tel. 06131 929 33351 oder -33352.Original-Content von: SWR - Das Erste, übermittelt durch news aktuell