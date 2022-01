Ukrainischer Botschafter: Russland aus Bankensystem Swift sperren

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der ukrainische Botschafter in Deutschland, Andrij Melnyk, hat an die Bundesregierung appelliert, Russland aus dem Interbankensystem Swift auszuschließen. "Die Ukrainer fordern daher die Ampel-Regierung auf, alle Bedenken beiseitezulegen und Russland von Swift abzukoppeln", sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Freitagausgaben). "Es ist nicht zielführend, gerade angesichts der wachsenden Kriegsgefahr in Europa beim Swift-Ausschluss Russlands zu wackeln. Diese harte Strafmaßnahme muss im Werkzeugkasten von höllischen Sanktionen als effiziente Abschreckung gegenüber Putin unbedingt bleiben."

Derzeit beraten die westlichen Länder über Wirtschafts- und Finanzsanktionen gegen Moskau für den Fall einer Militärintervention in der Ukraine. Während sich US-Präsident Joe Biden für den Ausschluss Russlands aus Swift ausgesprochen hat, hält sich die Bundesregierung bislang in dieser Frage zurück.

Foto: über dts Nachrichtenagentur