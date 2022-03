Ukrainischer Botschafter: Jerusalem möglicher Verhandlungsort

TEL AVIV (dpa-AFX) - Der ukrainische Botschafter in Israel, Jewhen Kornijtschuk, kann sich Jerusalem als Ort von Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine vorstellen. "Unsere Führung sieht Jerusalem als möglichen Ort von Verhandlungen und Treffen auf der höchsten Ebene", sagte Jewhen Kornijtschuk am Montag vor Journalisten in Tel Aviv. Man sehe Israel als "engen Freund".

Der israelische Ministerpräsident Naftali Bennett hatte am Wochenende im Rahmen von Vermittlungsbemühungen Moskau und Berlin besucht. "Danke für die Friedensbemühungen, das ist unschätzbar wichtig für uns", sagte Kornijtschuk dazu. Zugleich betonte er, man wertschätze "die Hilfe aller unserer europäischen Freunde, die aktiv versuchen, dasselbe Resultat zu erzielen - vor allem der deutsche Kanzler und der französische Präsident, der türkische Präsident und andere".

Der Besuch von Bundeskanzler Olaf Scholz in Jerusalem vergangene Woche sei "der Beginn von Diskussionen im Sinne von Verhandlungen" gewesen. Je mehr Fürsprecher die Ukraine habe, desto besser. "Wir müssen koordinieren und zusammenarbeiten, um Frieden zu erzielen."

Der Botschafter bekräftigte die Bitte an Israel, Schutzausrüstung an die Ukraine zu senden. Er setzte bei der Pressekonferenz demonstrativ einen Schutzhelm auf. Mit Ausrüstung dieser Art könne man auf einfache Weise das Leben von Menschen in der Ukraine retten. Eine Bitte der Ukraine nach Waffenlieferungen hat Israel laut Medienberichten abgelehnt.

Israel hat gute Beziehungen zu Russland und der Ukraine, befindet sich daher aber auch in einem Zwiespalt. Es will seinen wichtigsten Bündnispartner, die USA, nicht verärgern, ist aber gleichzeitig aus strategischen Gründen vom Wohlwollen Moskaus abhängig, unter anderem in den Konflikten mit Syrien und dem Iran./le/DP/eas