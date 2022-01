Ukrainischer Außenminister: Kiew plant keine Offensive im Donbass

KIEW (dpa-AFX) - Die Ukraine hat russische Warnungen vor einer möglichen Militäroffensive Kiews gegen die abtrünnigen Gebiete im Osten des Landes als unbegründet zurückgewiesen. "Die Ukraine plant keine Offensivaktionen im Donbass und zieht dort auch keine Truppen zusammen", sagte Außenminister Dmytro Kuleba am Montag vor Journalisten. Moskau droht für den Fall einer Offensive von ukrainischer Seite wiederum mit einem Einmarsch, weil im Donbass auch viele russische Staatsbürger leben.

Kiew und die Ukrainer wollten keinen Krieg, sagte Kuleba. Zugleich betonte der 40-Jährige die Wichtigkeit ausländischer Waffenlieferungen. "Die Dutzenden Tonnen Verteidigungswaffen, Ausrüstung und Munition, die heute in der Ukraine eintreffen, sind Tonnen neuer Argumente, welche die Verhandlungsposition der Ukraine stärken." Die deutsche Weigerung, Waffen an Kiew zu liefern, wird vor allem in der Ukraine stark kritisiert.

Seit Wochen wird vor allem im Westen vor einem möglichen Einmarsch Russlands in die Ukraine gewarnt. Moskau soll Berichten zufolge mehr als 100 000 Soldaten in der Nähe der ukrainischen Grenze zusammengezogen haben. Kiew sieht sich bereits seit der russischen Annexion der Schwarzmeer-Halbinsel Krim 2014 im Krieg mit den Nachbarn. Zur aktuellen Krisensituation wollen Russlands Außenminister Sergej Lawrow und sein US-Kollege Antony Blinken am Dienstag telefonieren, wie das Außenministerium in Moskau mitteilte./ast/DP/eas