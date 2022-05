Ukraine verlängert Kriegsrecht

KIEW (dts Nachrichtenagentur) - Die Ukraine hat das Kriegsrecht um weitere 90 Tage verlängert. Das ukrainische Parlament fasste am Sonntag einen entsprechenden Beschluss. Die Maßnahme soll damit mindestens bis zum 23. August gelten.

Auch die Generalmobilmachung wurde verlängert. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hatte die Bürger seines Landes bereits in der vergangenen Woche auf einen längeren Krieg eingestellt. Dekrete über die Verlängerung des Kriegsrechts und die Dauer der allgemeinen Mobilmachung hatte er da bereits unterzeichnet. Die russische Invasion in der Ukraine hatte am 24. Februar begonnen. Zuletzt konzentrierte sich die russische Kampagne vor allem auf die Ostukraine.

