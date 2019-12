Ukraine sieht Chance auf Beendigung des Kriegs im Donbass

BRüSSEL (dts Nachrichtenagentur) - Die ukrainische Regierung sieht die Ergebnisse des jüngsten Ukraine-Gipfels als Chance, den Krieg im Donbass friedlich zu beenden. "Wir haben einen entscheidenden Schritt gemacht in Richtung einer permanenten Waffenruhe, der Freilassung aller illegal in Russland inhaftierten Ukrainer und der Rückgabe der besetzten Gebiete der Ukraine", sagte der ukrainische Außenminister Wadim Pristaiko den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Mittwochsausgaben). Nun sei jedoch Russland am Zug.

"Wir müssen genau hinschauen, wie Russland alle Verpflichtungen erfüllt, die es während des Normandie-Gipfels eingegangen ist."

Foto: über dts Nachrichtenagentur