Ukraine sanktioniert russische Banken - Protest aus Moskau

MOSKAU/KIEW (dpa-AFX) - Die Ukraine hat Sanktionen gegen russische Banken auf ihrem Gebiet verhängt und stößt damit auf scharfen Protest in Moskau.



Das russische Parlament kritisierte am Freitag gewalttätige Übergriffe auf die Bankfilialen im Nachbarland. Die ukrainischen Behörden hätten es nicht verhindert, dass der Zugang zur Sberbank-Zentrale in Kiew von Nationalisten zugemauert worden sei. "Erstmals in der Geschichte des modernen Europas waren die Mitarbeiter einer Bankeinrichtung faktisch eingemauert", hieß es in der Resolution der Staatsduma.

In der Ukraine hatten sich in dieser Woche die Proteste gegen russische Banken gehäuft, nachdem diese wie staatliche Stellen in Russland Ausweispapiere aus den prorussischen Separatistengebieten Donezk und Luhansk anerkannt hatten. Die Kiewer Führung reagierte, indem sie den Töchtern teilstaatlicher russischer Banken verbot, Gewinne an die Mutterhäuser abzuführen. Auch dürfen ukrainische Staatsfirmen kein Geld mehr bei diesen Banken anlegen.

Betroffen sind fünf russische Banken mit dem Marktführer Sberbank an der Spitze. Sie haben einen Anteil von neun Prozent am ukrainischen Geldmarkt. Dazu kommt noch die private Alfabank aus Russland mit drei Prozent./fko/DP/she