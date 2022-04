Ukraine erhält KfW-Kredit von 150 Millionen Euro

FRANKFURT AM MAIN (dpa-AFX) - Die Ukraine erhält von der staatlichen Förderbank KfW einen Kredit von 150 Millionen Euro. Damit erhalte der ukrainische Haushalt dringend benötigte Finanzmittel, da sich das Land derzeit nicht an den internationalen Kapitalmärkten refinanzieren könne, teilte die KfW am Donnerstag in Frankfurt mit. Der Kredit sei zur Unterstützung kleiner und mittlerer Unternehmen gedacht.

"Die Mittel stellen eine direkte Unterstützung der ukrainischen Regierung zur Abfederung der Folgen aus dem anhaltenden Krieg Russlands gegen die Ukraine dar", sagte Christiane Laibach, Vorstand für internationale Finanzierung der KfW Bankengruppe.

Der Kredit über 150 Millionen Euro ist den Angaben zufolge die letzte Tranche einen Kredits der Bundesregierung für die Ukraine im Gesamtvolumen von 500 Millionen Euro aus dem Jahr 2015./sl/DP/zb