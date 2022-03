Ukraine dankt Türkei für Lieferung neuer Kampfdrohnen

ISTANBUL/KIEW (dpa-AFX) - Die Türkei hat nach ukrainischen Angaben weitere ihrer Kampfdrohnen in das von Russland angegriffene Land geliefert. "In der Ukraine ist eine neue Partie Bayraktar TB2 eingetroffen", schrieb das ukrainische Verteidigungsministerium am Mittwoch auf Twitter. "Sie sind bereits jetzt für den Kampfeinsatz bereit." Es fügte hinzu: "Die Bayraktar TB2 sind wie Erdhörnchen. Ihr seht es nicht, doch es ist da!"

In Richtung Türkei hieß es: "Sind unseren Partnern unendlich dankbar!" Die Türkei teilte vorerst nichts dazu mit. Auch die genaue Anzahl der gelieferten Drohnen war vorerst nicht klar.

Bereits in der Vergangenheit war die Ukraine Abnehmer der türkischen Kampfdrohnen und hatte bis zu Beginn des Krieges zwölf Stück erhalten

- zum Ärger Russlands. Kiew und Ankara hatten sich außerdem darauf

geeinigt, die Kampfdrohnen künftig auch in der Ukraine zu produzieren. Russland hat seit Beginn des Angriffs mehrmals vermeldet, auch ukrainische Kampfdrohnen abgeschossen zu haben. Die Ukraine macht keine Angaben über eigene Verluste.

Das Nato-Mitglied Türkei unterhält sowohl enge Beziehungen zur Ukraine als auch zu Russland und hat im Zuge des Krieges nun wiederholt betont, keinen der beiden Partner aufgeben zu wollen./apo/DP/jha