Ukraine: Selenskyj sperrt sechsten oppositionellen TV-Sender

CHARKIW (dpa-AFX) - In der Ukraine hat Präsident Wolodymyr Selenskyj den sechsten russlandfreundlichen Nachrichtensender innerhalb eines Jahres geschlossen. "Nicht ein wirklich unserer, ukrainischer Fernsehsender hat gelitten", schrieb das Staatsoberhaupt am Freitagabend in sozialen Netzwerken. Dem Erlass zufolge wurden dem Kanal "Nasch" die Sendelizenzen entzogen und alles Eigentum für fünf Jahre blockiert. Begründet wurde der auf Antrag des Geheimdienstes SBU erfolgte Vorgang nicht. Selenskyj hatte im vergangenen Jahr bereits fünf regierungskritische TV-Sender und zwei Onlineportale schließen lassen. Kritiker werfen dem 44-Jährigen Willkür und autoritäre Tendenzen vor. Insbesondere wird kritisiert, dass die Schließungen nicht per Gerichtsbeschluss erfolgten./ast/DP/zb