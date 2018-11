Ukraine-Krise: Trump sagt Treffen mit Putin ab

WASHINGTON (dts Nachrichtenagentur) - US-Präsident Donald Trump hat das geplante Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin am Rande des G20-Gipfels im argentinischen Buenos Aires abgesagt. Aufgrund der Tatsache, dass die Schiffe und Seeleute aus Russland nicht in die Ukraine zurückgekehrt seien, habe er entschieden, das Treffen abzusagen, was im Interesse aller Beteiligten sei, teilte Trump am Donnerstag über den Kurznachrichtendienst Twitter mit. Er freue sich wieder auf einen bedeutungsvollen Gipfel, sobald die Situation geklärt sei, so Trump weiter.

Foto: über dts Nachrichtenagentur