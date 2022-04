Ukraine-Krieg: Neues Sanktionen auf dem Weg!

Die Vereinigten Staaten und Europa arbeiten an neuen Sanktionen gegen Russland wegen Berichten über Massentötungen von Zivilisten in der Ukraine, so Reuters.

Dies geschah, nachdem erschütternde Bilder eines Gemetzels in Bucha, einer Stadt nahe Kiew, aufgetaucht waren. Die russischen Streitkräfte haben sich letzte Woche aus der Hauptstadt Kiew zurückgezogen und sind zum Angriff auf den Süden und Osten der Ukraine übergegangen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung