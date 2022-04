Ukraine-Krieg: Europäische Aktien haben es schwer!

Europäische Aktien haben am Mittwoch auf breiter Front nachgegeben, nachdem der russische Präsident Wladimir Putin versprochen hatte, den Einmarsch in der Ukraine bis zur "vollständigen Erfüllung" der Ziele fortzusetzen. Er sagte, die Friedensgespräche befänden sich in einer "Sackgasse", und die russische Militäroperation verlaufe wie geplant. Die USA wollen mehr Waffen in die Ukraine schicken, was ein Zeichen dafür ist, dass… Hier weiterlesen