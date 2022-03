Ukraine-Flüchtlinge sollen gleichmäßig verteilt werden

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) will die Flüchtlinge aus der Ukraine möglichst gleichmäßig in Deutschland verteilen. "Wir verteilen jetzt nach dem Königsteiner Schlüssel diejenigen Geflüchteten auf die Länder, die nicht privat in Familien oder bei Bekannten unterkommen können", sagte sie dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Mittwochausgaben). "Außerdem schaffen wir sehr schnell zusätzliche Unterkünfte in Bundesimmobilien."

Zugleich gebe es bereits über 300.000 kostenlose, private Übernachtungsangebote in Deutschland. Gemeinsam mit der Plattform "Unterkunft-Ukraine", dem Deutschen Roten Kreuz und weiteren Partnern bringe der Bund aufnahmebereite Familien in Deutschland und Flüchtlinge zusammen und schaffe sichere, überprüfte Unterbringungsmöglichkeiten. "Es geht jetzt um die bestmögliche Versorgung, Unterbringung und Verteilung - sowohl innerhalb Deutschlands als auch innerhalb der EU", sagte Faeser. "Das ist ein großer Kraftakt, den wir gemeinsam bewältigen werden."

