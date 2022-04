Ukraine-Botschafter in Paris: Macron-Sieg wird Unterstützung stärken

PARIS (dpa-AFX) - Der ukrainische Botschafter in Paris hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron zu seiner Wiederwahl gratuliert. Wadym Omeltschenko schrieb am Sonntagabend auf Twitter, er sei "überzeigt, dass dieser Sieg der Unterstützung der Ukraine, welche auf seine Freunde und Partner setzt, weiter Kraft verleihen wird". Er nannte den Sieg Macrons zudem einen "Sieg des französischen Volks, das die gleiche Sprache des Widerstands und der Freiheit spricht". Der liberale Macron bemüht sich angesichts des russischen Angriffskriegs in der Ukraine zu vermitteln. Immer wieder telefonierte er mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und Kremlchef Wladimir Putin. Seine rechtsnationale Konkurrentin in der Stichwahl, Marine Le Pen, gilt als putinnah./rbo/DP/zb