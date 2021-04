UiPath: „Wir erstellen Software-Roboter, damit ihr keine sein müsst“

UiPath (WKN: UIP741) ist der gefeierte Börsenstar in New York. Die Aktie tendiert nach ihrem IPO-Premierentag am Mittwoch höher bei derzeit 74,27 USD. Freuen kann sich der deutsche Seed-Investor Earlybird, deren Exit mit 2,35 Milliarden US-Dollar vergoldet wird.

Business-Modell sprüht vor Disruption

Nicht aus dem Silicon Valley, aus Rumänien stammt dieser Innovator, der mit seiner Geschäftsidee die Arbeitswelt und klassische Bürojobs automatisieren wird. Das in Bukarest ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.