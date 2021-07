UiPath: Wachsendes Investoreninteresse am IPO!

Das Interesse der Investoren am Börsengang von UiPath wächst. Das Unternehmen entwickelt Software, mit der Kunden sowohl einfache als auch komplexe Aufgaben automatisieren können. Der Börsengang von UiPath wird am späten Dienstag bepreist und am Mittwoch gehandelt.

Der Börsengang sollte ursprünglich $1,06 Milliarden einbringen, indem 21 Millionen Aktien im Bereich von $43 bis $50 angeboten wurden. Da das Interesse der Investoren am ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung