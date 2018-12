Uhrenwerk Weimar und Thüringer Landesvertretung organisieren erstes Skatturnier in Brüssel / Mit Skatkarten aus Altenburg um den Großen Preis des Ministerpräsidenten (FOTO)

Brüssel (ots) -Das Uhrenwerk Weimar und die Vertretung des Freistaates Thüringenbei der EU haben am Mittwochabend (5.12.) gemeinsam das ersteSkatturnier in der europäischen Hauptstadt Brüssel organisiert. Rund40 Teilnehmer reizten und spielten einen Abend lang um den GroßenPreis des Ministerpräsidenten, einen signierten Wanderführer.Die Skatkarten wurden von der ASS Altenburger Spielkartenfabrikzur Verfügung gestellt. Im ostthüringischen Altenburg wurde das Spielvor etwa 200 Jahren erfunden. Es ist durch die deutscheUNESCO-Kommission seit 2016 als immaterielles Kulturerbe anerkannt.Der ebenfalls in Altenburg beheimatete Deutsche Skatverband e.V.hatte das Brüsseler Skatturnier unterstützt.Das Teilnehmerfeld setzte sich vor allem aus Mitarbeiterinnen undMitarbeitern aus dem Umfeld der EU-Institutionen zusammen. DasUhrenwerk Weimar, vertreten durch den GeschäftsführendenGesellschafter Thomas Philipp Reiter, konnte aus Anlass des Turniersseine erste Armbanduhrenkollektion in der Thüringer Landesvertretungin Brüssel vorstellen. Der Wunsch nach einer Wiederholung desTurniers im kommenden Jahr ist bereits da.Pressekontakt:Uhrenwerk Weimar GmbHThomas Philipp ReiterSteubenstraße 3999423 WeimarTel. (0172) 9102020E-Mail reiter@uhrenwerk-weimar.deOriginal-Content von: Uhrenwerk Weimar GmbH, übermittelt durch news aktuell