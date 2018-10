Uhrenwerk Weimar stellt erste Armbanduhrenkollektion seit 1950 vor / Wiedergeburt einer Traditionsmarke (FOTO)

Weimar (ots) -"Uhrenwerk Weimar" - eine international angesehene Marke, derenUrsprung sich bis in das Jahr 1950 zurückverfolgen lässt, kehrtzurück. Inspiriert von Henry van de Velde und dem Bauhaus entstehtdas neue "Uhrenwerk Weimar" in der Tradition einer Verbindung ausKultur und Kompetenz, die in Weimar erfunden wurde, aber heute aufder ganzen Welt zuhause ist.Gegründet am 1. Juli 1950 als "VEB Feingerätewerk Weimar" wurdenvon zunächst 24 Beschäftigten unter anderem Wecker produziert. 1953erfolgte die Eingliederung in den "VEB Carl Zeiss Jena". 1990 löstedie Treuhand das "Uhrenwerk Weimar" aus dem "VEB Uhren- undMaschinenkombinat Ruhla" heraus und beendete damit die Geschichte desBetriebes mit zuletzt etwa 2000 Beschäftigten.Im Jahr 2017 erwarb ein deutsch-belgisches Konsortium dieMarkenrechte an der Bezeichnung "Uhrenwerk Weimar" für die Produktionvon Uhren. Gemeinsam mit dem Antwerpener Designer Ronald Steffenwurden drei Uhrenmodelle entwickelt: "Henry van de Velde","Luftbrücke Berlin" und "Royal Union".Am Montag, den 15. Oktober 2018, stellt das "Uhrenwerk Weimar" imRahmen einer Pressepräsentation um 18.00 Uhr im Cocoon,Joachimsthaler Straße 33 in 10719 Berlin, erstmals seine ersteArmbanduhrenkollektion vor.Für weitere Informationen oder eine Einladung zurPressepräsentation wenden Sie sich an Thomas Philipp Reiter, Tel.0800-80 77 200, tpr@uhrenwerk-weimar.de.Pressekontakt:Uhrenwerk Weimar GmbHThomas Philipp ReiterSteubenstraße 3999423 WeimarTel. 0800-80 77 200E-Mail info@uhrenwerk-weimar.dewww.uhrenwerk-weimar.dewww.weimar.watchOriginal-Content von: Uhrenwerk Weimar GmbH, übermittelt durch news aktuell