Weimar (ots) -Die 1994 verschwundene und 2017 wiedererrichtete Marke "UhrenwerkWeimar" kehrt an ihren Ursprung zurück. Nach der Präsentation derersten Armbanduhren-Kollektion am 15. Oktober 2018 in Berlin setztsich die europäische Rundreise fort.Am 12. November 2018 werden die Geschäftsführenden GesellschafterThomas L. Kemmerich und Thomas Philipp Reiter die Uhrenmodelle "Henryvan de Velde", "Luftbrücke Berlin" und "Royal Union" im Rahmen einesPressetermins im ebenfalls wiedereröffneten Hotel Elephant Weimarvorstellen und Hintergründe zur Rettung der Marke "Uhrenwerk Weimar"erläutern, wozu Medienvertreter hiermit herzlich eingeladen sind:Montag, 12.11.2018, 17.00 Uhr, Hotel Elephant Weimar AutographCollection, Markt 19, 99423 Weimar, Anmeldung per E-Mail anpresse@uhrenwerk-weimar.deWer sich bereits vorher informieren möchte, hat dazu im Rahmeneines weiteren Pressetermins Gelegenheit. Das Modell "LuftbrückeBerlin", von dem ein Teil des Verkaufserlöses anlässlich des 70.Luftbrückenjubiläums als Spende an den Förderverein für dieErinnerungsstätte Luftbrücke Berlin e.V. fließt, wird dort ebenfallsim Rahmen eines Pressetermins gezeigt:Mittwoch, 7.11.2018, 11.00 Uhr, Luftbrückenmuseum am Fliegerhorstin 29328 Faßberg, Anmeldung per E-Mail an paulhicks@bundeswehr.orgDie Uhren werden in deutsch-belgischer Zusammenarbeit gefertigt.Im Dezember wird das "Uhrenwerk Weimar" vor allem mit den Modellen"Henry van de Velde" und "Royal Union" in der belgischen undeuropäischen Hauptstadt Brüssel auftreten.Pressekontakt:Uhrenwerk Weimar GmbHThomas Philipp ReiterTel. (0172) 9102020E-Mail tpr@uhrenwerk-weimar.deWeb www.uhrenwerk-weimar.deOriginal-Content von: Uhrenwerk Weimar GmbH, übermittelt durch news aktuell